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Oficial: diseño y costo de la camiseta suplente de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Desde hace meses se venía hablando de la prenda, pero solo previo a los amistosos contra Croacia y Francia decidieron lanzarla al público.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

20 de marzo de 2026, 7:11 a. m.
James Rodríguez con la camiseta titular de la Selección Colombia para el Mundial 2026
James Rodríguez con la camiseta titular de la Selección Colombia para el Mundial 2026 Foto: Getty Images / Adidas

Uno de los mayores atractivos de una Copa del Mundo son las camisetas. Dicha prendas quedan en la retina de los aficionados por años y más, si con dichos elementos la nación llega a lograr participaciones históricas.

Colombia se ha caracterizado por guardar en la memoria recuerdos con las casacas de Italia 1990, Brasil 2014, entre otros.

Oficial: convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra Croacia y Francia

Hoy día, a pocos meses del próximo Mundial 2026, el sponsor técnico de la Tricolor ha dado a conocer de manera oficial la camiseta suplente para la cita orbital en Norteamérica.

Con esta se espera que el combinado patrio tenga una destacada actuación, logrando llegar hasta cuartos de final, como ya lo hizo en el 2024, o hasta una ronda aún más avanzada.

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Camiseta suplente, esto vale y sus detalles

Hay que decir que de entrada el diseño es arriesgado. Es una propuesta diferente a lo que se había visto antes, pero que conserva lo más importante; el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol.

De tonos azules claros, con otros más oscuros y vende fluorescente en las mangas, sale una camiseta que no es del gusto inicial de todos los aficionados, pero habrá uno que otro, por ser tan disruptivo, que querrán tenerlo.

Camiseta suplente de la Selección Colombia para el Mundial 2026
Camiseta suplente de la Selección Colombia para el Mundial 2026 Foto: Adidas

Para los amantes a las prendas nacionales, en Adidas ya se encuentra a la venta la camiseta. Dicho diseño salió en versión jugador, fan, para dama, caballero y niño.

El costo de una tal como la porta Luis Díaz en el lanzamiento, con todos los detalles de una camiseta de competencia y demás, es de unos $599.950.

Hay una aún más costosa, dado que también puede comprarse manga larga y su valor sería de $649.950.

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Después viene la línea ‘Fan’, que tiene también dos precios, dependiendo si es manga corta o larga. Corta: $379.950. y larga: $429.950.

En cuanto a la de dama solo existe una versión, que oscila el valor en unos $379.950.

Finalmente para los niños también salió dicha camiseta visitante. Su valor es de $279.950 o el uniforme con camiseta y pantaloneta cuesta $339.950.

Un detalle no menor de la salida oficial de la segunda indumentaria es que también se supo cómo estará combinada la camiseta. En su parte baja los jugadores utilizarán una pantaloneta azul más oscura, con el mismo color de medias.

Luis Díaz portando la camiseta suplente de la Selección Colombia para el Mundial 2026
Luis Díaz portando la camiseta suplente de la Selección Colombia para el Mundial 2026 Foto: Adidas

Antes del Mundial 2026 es muy probable que la Selección Colombia use dicha equipación. Según se había mencionado, ante Croacia o Francia en los próximos amistosos se podría dar el estreno de la camiseta suplente del combinado nacional.

Cabe resaltar que Adidas en su anuncio reciente no solo sacó la prenda visitante de la Tricolor, allí también dio a conocer la de selecciones participantes del Mundial como Alemania, la vigente campeona del mundo Argentina, México, que es anfitriona, España, entre muchas otras que tienen a su cargo.