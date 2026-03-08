Así puede reclamar el medio día libre en el trabajo por el voto realizado en las elecciones del 8 de marzo

A lo largo del domingo 8 de marzo de 2026, los más de 41 millones de personas habilitadas para ejercer el derecho al voto hicieron presencia en los puntos de votación a nivel nacional e internacional.

Al momento de finalizar el proceso, los jurados presentes en la mesa entregaron los certificados de votación donde se encuentran su nombre, lugar y fecha del proceso. Por medio del mismo, podrá acceder a diversos beneficios.

El certificado electoral debe ser entregado al momento de ejercer el derecho al voto. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Una de las principales acciones que se puede realizar con el certificado es solicitar a sus empleadores medio día libre, el cual será remunerado.

“Todo ciudadano que acredite haber ejercido el derecho al voto en forma legítima podrá disponer de media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector”, señala el artículo 3 de la Ley 403 de 1997.

Lo primero que deberán hacer las personas es guardar el certificado entregado y presentar una solicitud formal a su empleador o al área encargada.

De manera adicional, deberá entregar una fotocopia del certificado para que el mismo sea anexado a su solicitud. Por último, se deberá acordar la fecha para la toma del medio día libre, para no causar traumatismos a la operación de las empresas.

Hay que señalar que las empresas o empleadores no pueden oponerse a la solicitud, dado que el beneficio se encuentra regulado por las leyes del país.

Los votantes tienen derecho a medio día libre. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Otros beneficios

Prioridad en caso de empate en la calificación obtenida en los exámenes de admisión a instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas.

Reducción del tiempo de servicio en un mes para quienes hayan prestado servicio como soldados bachilleres o auxiliares de policía bachilleres, y de dos meses para quienes lo hayan hecho como soldados campesinos o soldados regulares.

Preferencia en situaciones de empate dentro de la lista de candidatos elegibles para ocupar cargos de carrera en el Estado.

Prioridad para acceder a becas educativas, adjudicación de tierras rurales y subsidios de vivienda otorgados por el Estado, cuando exista igualdad de condiciones en procesos de convocatoria pública.

Los estudiantes matriculados en instituciones oficiales de educación superior podrán acceder a un descuento del 10 % sobre el valor de la matrícula.