Finanzas

Nequi anuncia que dejará de funcionar el 18 de junio: esta es la razón y lo que deben saber los usuarios

Si usa Nequi para hacer pagos por PSE, tenga en cuenta esta suspensión temporal anunciada por la plataforma.

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Redacción Semana
17 de junio de 2026 a las 12:42 p. m.
Nequi anunció un mantenimiento programado: este servicio dejará de funcionar temporalmente durante la madrugada.
Nequi anunció un mantenimiento programado: este servicio dejará de funcionar temporalmente durante la madrugada. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y Nequi

Nequi es una de las plataformas financieras digitales más importantes en Colombia, que se ha popularizado con el tiempo y que permite manejar dinero desde el celular sin necesidad de acudir a una oficina bancaria. Nequi nació hace varios años como un proyecto de Bancolombia y hoy funciona como una compañía independiente dentro del Grupo Bancolombia, en la que se ofrecen servicios financieros completamente digitales.

La razón de su popularidad es la facilidad y la gran experiencia para los usuarios que ofrece esta, al permitir manejar el dinero sin trámites presenciales, sin cuota de manejo y con transferencias inmediatas.

Nequi lanzó una campaña con la que está sorprendiendo a sus clientes.
Nequi realizará una actualización tecnológica: conozca qué operaciones estarán disponibles y cuáles no. Foto: Nequi / Getty Images

Además, ha representado un impulso del comercio digital, pues muchos pequeños negocios comenzaron a aceptar pagos por Nequi, especialmente después de la pandemia, cuando aumentó el uso de medios de pago electrónicos.

Es por ello que cualquier novedad con la plataforma puede impactar a usuarios en todo el país y a sus finanzas. Recientemente, la aplicación reveló una novedad, pues durante la madrugada del miércoles 18 de junio, anunció la suspensión temporal de uno de sus servicios debido a una jornada de actualización tecnológica que buscaría una mayor optimización.

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Es importante tener en cuenta que la interrupción no implicaría una caída general del sistema ni tampoco afectará la totalidad de las operaciones, sino que se enfocará únicamente en la función de realizar transacciones a través de la plataforma.

Nequi es una de las aplicaciones más utilizadas por los colombianos para el manejo de sus recursos económicos.
La plataforma Nequi informó sobre una interrupción temporal de uno de sus servicios: estos usuarios serán los afectados. Foto: Nequi

La aplicación indica que los pagos realizados mediante PSE desde la aplicación dejarán de estar disponibles entre las 12:00 a. m. y la 1:00 a. m. del 18 de junio de 2026. Es por ello que desde Nequi se recomienda que, si usted tiene previsto hacer compras, pagos de servicios o cualquier otra operación que requiera PSE, es importante que las haga con antelación, las anticipe o las haga luego de que se concluya el mantenimiento.

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Tenga en cuenta que los usuarios podrán seguir utilizando funciones como el envío y la recepción entre cuentas Nequi, las transferencias hacia Bancolombia y otras entidades financieras, los retiros en cajeros automáticos, los pagos mediante códigos QR, el uso de la Tarjeta Débito Nequi Visa, entre otras funciones.

Falla Nequi
Nequi hizo un importante anuncio para sus usuarios: así funcionará la aplicación durante la jornada de mantenimiento. Foto: Tomado de la App Nequi