Tecnología

Resultados de las elecciones en Colombia: así funciona la ‘app’ de la Registraduría para seguir el preconteo

Esta aplicación está disponible de manera gratuita para dispositivos iOS y Android.

Redacción Tecnología
8 de marzo de 2026, 4:18 p. m.
La plataforma digital facilita la consulta de puestos, candidatos y resultados en tiempo real. Foto: Getty Images/Semana

Este 8 de marzo de 2026, Colombia vive una nueva jornada electoral en la que se eligen integrantes del Congreso y se realizan consultas interpartidistas para definir candidaturas presidenciales. Millones de ciudadanos participan en un proceso considerado complejo, debido al número de tarjetones y a la variedad de decisiones que deben tomar en las urnas.

Aplicación para seguir el preconteo de las elecciones en Colombia. Foto: Captura de Google Play

Ante este panorama, la aplicación aVotar, desarrollada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se convierte en una herramienta digital clave para orientar a los votantes. Disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android, la plataforma permite consultar información relevante y ayudar a que los ciudadanos se preparen mejor antes y durante la jornada electoral.

Pero, ¿qué es aVotar? Esta aplicación funciona como una plataforma de consulta ágil y fácil de usar que contiene información importante sobre la jornada electoral. Su propósito es que los ciudadanos puedan resolver dudas rápidamente y acceder a datos clave antes y durante el proceso de votación.

Otra de sus funciones más utilizadas fue la búsqueda del puesto de votación. Al ingresar el número de cédula, la herramienta revelaba detalles como el departamento, la ciudad, la dirección exacta del lugar de votación y la mesa asignada. Esta aplicación también permitía verificar si una persona fue seleccionada como jurado.

Además, la plataforma igualmente ofrece un apartado con listas y candidatos, donde los usuarios podrían consultar nombres, fotografías, ubicación en el tarjetón y algunas de sus propuestas. Asimismo, incluye modelos de las tarjetas electorales, lo que facilitaba a los votantes a familiarizarse con los tarjetones y a evitar errores al momento de marcar su elección.

ELECCIONES 2026
La aplicación comienza a actualizar los resultados preliminares en tiempo real. Foto: José Vargas

Otra de sus características destacadas y más importante es el seguimiento del preconteo de votos. Tras el cierre de las urnas a las 4 de la tarde, la aplicación comienza a actualizar los resultados preliminares en tiempo real, lo que permite a los ciudadanos seguir el avance del conteo desde cualquier lugar.

