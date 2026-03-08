Nación

Elecciones en Colombia: estos son los beneficios y descuentos que puede aprovechar por haber votado este 8 de marzo

Este documento puede presentarse en diversos trámites y gestiones ante entidades públicas y privadas.

Redacción Nación
8 de marzo de 2026, 6:06 p. m.
Elecciones en Colombia: lea los beneficios. Foto: Liliana Rincón

Este 8 de marzo se llevó a cabo en el país una nueva jornada electoral en la que millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a los integrantes del Congreso de la República y de la Cámara de Representantes. Durante estas votaciones también fueron habilitadas las consultas interpartidistas para definir candidaturas presidenciales.

Al ejercer el derecho al voto, los ciudadanos reciben el certificado electoral, un documento que acredita su participación en la jornada democrática. Este comprobante permite acceder a diversos beneficios y descuentos establecidos por las autoridades, los cuales pueden utilizarse en distintos trámites y gestiones ante entidades públicas y privadas.

ELECCIONES 2026
Durante estas votaciones también fueron habilitadas las consultas interpartidistas para definir candidaturas presidenciales. Foto: Liliana Rincón

¿Cuáles son los beneficios y descuentos que puede aprovechar?

Uno de los incentivos para quienes participaron en las votaciones es la prelación en caso de empate en los resultados de los exámenes de admisión a instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Esto significa que, si dos aspirantes obtienen el mismo puntaje en una prueba de ingreso, tendrá prioridad el candidato que demuestre su participación en la jornada electoral mediante el certificado electoral.

También existen beneficios para los ciudadanos que deben prestar el servicio militar obligatorio. La normativa establece que quienes hayan votado pueden recibir una reducción en el tiempo de servicio: un mes menos para quienes se desempeñen como soldados bachilleres o auxiliares bachilleres, y hasta dos meses de descuento para soldados campesinos o soldados regulares.

De igual manera, el certificado electoral puede representar una ventaja en procesos de adjudicación de becas educativas, subsidios de vivienda o entrega de predios rurales por parte del Estado, siempre que exista igualdad de condiciones entre los aspirantes. Un tratamiento similar se aplica cuando hay empate en el puntaje de listas de elegibles para acceder a empleos de carrera en entidades públicas.

ELECCIONES 2026
Beneficios y descuentos que podría aprovechar por votar. Foto: Sebastian Castillo

Adicionalmente, quienes participaron en las elecciones pueden acceder a distintos descuentos en trámites oficiales. Entre ellos, un descuento del 10 % en la matrícula de estudiantes de instituciones públicas de educación superior, así como descuentos del mismo porcentaje en la expedición del pasaporte, en el trámite inicial o duplicado de la libreta militar y en algunos duplicados de la cédula de ciudadanía.

Importante tener en cuenta que los trabajadores también tienen derecho a medio día de descanso compensatorio remunerado por el tiempo utilizado para votar.

