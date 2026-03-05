Turismo

Los destinos nacionales e internacionales más buscados para Semana Santa 2026: viajar ya no es solo por tradición religiosa

Las búsquedas revelan que hay un creciente interés por destinos que ofrezcan experiencias auténticas.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
5 de marzo de 2026, 8:49 a. m.
Persona buscando nuevos destinos para viajar.
Persona buscando nuevos destinos para viajar. Foto: Getty Images

Para muchos viajeros, Semana Santa ha sido tradicionalmente una ocasión especial para descansar, compartir en familia y descubrir nuevos destinos. Aunque durante años los viajes se planificaron principalmente alrededor del turismo religioso, datos de distintas agencias de viajes indican que esta tendencia ha comenzado a transformarse.

Ahora, durante el 29 de marzo al 5 de abril, temporada en la que se celebrará esta fecha religiosa, los viajeros buscan destinos que no solo le apuesten al turismo religioso, sino también a espacios de bienestar, reconexión y experiencias auténticas.

¿Dónde planean viajar los colombianos para apoyar a la Selección en el Mundial 2026? Estos son los destinos más buscados

Según estadísticas de Rappi Travel, los destinos nacionales más buscados son Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Santa Marta, mientras que a nivel internacional destacan Madrid, Panamá, Ciudad de México y Punta Cana.

Esta búsquedas son respaldadas por la plataforma especializada Viajes Falabella, que además incluye a San Andrés dentro de las preferencias de los viajeros.

Turismo

Si planea subir a los Cerros Orientales de Bogotá, ojo: estos son los senderos que estarán cerrados este fin de semana

Turismo

Con solo 41 kilómetros cuadrados, clima cálido y lindos paisajes: este es el municipio más pequeño de Quindío

Turismo

Colombia alcanzó cifra histórica en divisas por turismo: más de 11.000 millones de dólares

Turismo

El municipio de Risaralda donde la mojarra frita es protagonista y todos quieren probarla

Turismo

Estas son las ciudades europeas que más atraen a los turistas con su gastronomía, según ranking

Turismo

¿Dónde planean viajar los colombianos para apoyar a la Selección en el Mundial 2026? Estos son los destinos más buscados

Turismo

Anuncian millonaria inversión para mejorar la competitividad de las mipymes del sector turístico

Turismo

Cinco iglesias de estilo gótico para visitar en Bogotá en esta Semana Santa; son verdaderas joyas arquitectónicas y religiosas

Turismo

El pueblo patrimonio de Colombia donde se celebra la Semana Santa desde hace más de 460 años; es conocido como La tierra de Dios

Turismo

Ruta religiosa por Chapinero y el norte de Bogotá: un recorrido lleno fe, historia y arquitectura

Asimismo, señala que las reservas para esta temporada comenzaron a registrarse desde el año pasado, con una mayor concentración de compras en la cuarta semana de 2026. Esto deja en evidencia que ahora los viajeros prefieren planificar con anticipación.

Catedral Primada de Bogotá
Catedral Primada de Bogotá en la Plaza Bolívar. Foto: Getty Images

Planes para hacer en los destinos más buscados para Semana Santa

En Bogotá la Semana Santa 2026 empezará con un concierto inaugural en la Catedral Primada. Además, en alianza con el departamento de Cundinamarca, promueve la campaña “Paso a Paso, Caminando hacia la Pascua con María”, una apuesta conjunta para fortalecer el turismo religioso y cultural en la región.

Con esta iniciativa se busca posicionar a ambos destinos como epicentros de peregrinación, fe, patrimonio y cultura, destacando su riqueza histórica, arquitectónica y simbólica de sus templos, monumentos, cerros, tradiciones y recorridos.

En Medellín, los visitantes pueden realizar un viaje de fe, historia y arte con la ruta por sus iglesias más emblemáticas que guardan misterios sorprendentes. Uno de esos templos imperdibles es la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en pleno centro de la ciudad.

Allí alberga un valioso cuadro enviado desde la corte española por la reina Mariana de Austria, cuando Medellín obtuvo el título de villa en 1675.

Medellín, Antioquia
Catedral Metropolitana de Medellín Foto: Instagram @parroquialacatedraldemedellin
El pueblo de Cundinamarca reconocido por sus miradores, cascadas y rica historia, un destino que enamora a una hora de Bogotá

En Cali, Cartagena, Santa Marta y San Andrés, se realizarán diferentes actividades religiosas, culturales, turísticas y deportivas para el disfrute de todos. Sumando a esto su atractiva oferta de escenarios para descansar.

Dependiendo lo que esté buscando cada viajero, Madrid, Panamá, Ciudad de México y Punta Cana, se destacan por su variada y amplia oferta de atractivos, así como por su agenda cultural durante Semana Santa, ofreciendo planes para todos los gustos y edades.

Más de Turismo

Senderos para recorrer en Bogotá

Si planea subir a los Cerros Orientales de Bogotá, ojo: estos son los senderos que estarán cerrados este fin de semana

Buenavista, Quindío.

Con solo 41 kilómetros cuadrados, clima cálido y lindos paisajes: este es el municipio más pequeño de Quindío

Según el Banco de la República, la generación de divisas del turismo en el primer semestre del año, llegó a 3.207,5 millones de dólares.

Colombia alcanzó cifra histórica en divisas por turismo: más de 11.000 millones de dólares

Mojarra

El municipio de Risaralda donde la mojarra frita es protagonista y todos quieren probarla

Turismo gastronómico

Estas son las ciudades europeas que más atraen a los turistas con su gastronomía, según ranking

Hinchas de la Selección Colombia marea amarilla colombiana Colombia vs Uruguay empate 2-2 Eliminatorias al Mundial 2026 Barranquilla estadio Metropolitano Octubre 12 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

¿Dónde planean viajar los colombianos para apoyar a la Selección en el Mundial 2026? Estos son los destinos más buscados

Temas como seguridad, economía, cooperación internacional, reformas y energía, entre otros, serán analizados.

Anuncian millonaria inversión para mejorar la competitividad de las mipymes del sector turístico

Turismo Colombia

Estas son las tres ciudades que encabezan el Índice de Competitividad Turística de Colombia

Cascada Salto Candelas

¿En dónde queda y qué se puede hacer en la cascada más alta de Boyacá, joya natural para visitar a tres horas de Tunja?

Noticias Destacadas