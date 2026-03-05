Los destinos nacionales e internacionales más buscados para Semana Santa 2026: viajar ya no es solo por tradición religiosa

Para muchos viajeros, Semana Santa ha sido tradicionalmente una ocasión especial para descansar, compartir en familia y descubrir nuevos destinos. Aunque durante años los viajes se planificaron principalmente alrededor del turismo religioso, datos de distintas agencias de viajes indican que esta tendencia ha comenzado a transformarse.

Ahora, durante el 29 de marzo al 5 de abril, temporada en la que se celebrará esta fecha religiosa, los viajeros buscan destinos que no solo le apuesten al turismo religioso, sino también a espacios de bienestar, reconexión y experiencias auténticas.

¿Dónde planean viajar los colombianos para apoyar a la Selección en el Mundial 2026? Estos son los destinos más buscados

Según estadísticas de Rappi Travel, los destinos nacionales más buscados son Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Santa Marta, mientras que a nivel internacional destacan Madrid, Panamá, Ciudad de México y Punta Cana.

Esta búsquedas son respaldadas por la plataforma especializada Viajes Falabella, que además incluye a San Andrés dentro de las preferencias de los viajeros.

Asimismo, señala que las reservas para esta temporada comenzaron a registrarse desde el año pasado, con una mayor concentración de compras en la cuarta semana de 2026. Esto deja en evidencia que ahora los viajeros prefieren planificar con anticipación.

Catedral Primada de Bogotá en la Plaza Bolívar. Foto: Getty Images

Planes para hacer en los destinos más buscados para Semana Santa

En Bogotá la Semana Santa 2026 empezará con un concierto inaugural en la Catedral Primada. Además, en alianza con el departamento de Cundinamarca, promueve la campaña “Paso a Paso, Caminando hacia la Pascua con María”, una apuesta conjunta para fortalecer el turismo religioso y cultural en la región.

Con esta iniciativa se busca posicionar a ambos destinos como epicentros de peregrinación, fe, patrimonio y cultura, destacando su riqueza histórica, arquitectónica y simbólica de sus templos, monumentos, cerros, tradiciones y recorridos.

En Medellín, los visitantes pueden realizar un viaje de fe, historia y arte con la ruta por sus iglesias más emblemáticas que guardan misterios sorprendentes. Uno de esos templos imperdibles es la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en pleno centro de la ciudad.

Allí alberga un valioso cuadro enviado desde la corte española por la reina Mariana de Austria, cuando Medellín obtuvo el título de villa en 1675.

Catedral Metropolitana de Medellín Foto: Instagram @parroquialacatedraldemedellin

El pueblo de Cundinamarca reconocido por sus miradores, cascadas y rica historia, un destino que enamora a una hora de Bogotá

En Cali, Cartagena, Santa Marta y San Andrés, se realizarán diferentes actividades religiosas, culturales, turísticas y deportivas para el disfrute de todos. Sumando a esto su atractiva oferta de escenarios para descansar.

Dependiendo lo que esté buscando cada viajero, Madrid, Panamá, Ciudad de México y Punta Cana, se destacan por su variada y amplia oferta de atractivos, así como por su agenda cultural durante Semana Santa, ofreciendo planes para todos los gustos y edades.