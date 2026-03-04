Turismo

El pueblo de Cundinamarca reconocido por sus miradores, cascadas y rica historia, un destino que enamora a una hora de Bogotá

Se ubica a 60 kilómetros de la capital del país.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 12:31 p. m.
Una cascada imperdible en La Mesa, Cundinamarca
Una cascada imperdible en La Mesa, Cundinamarca Foto: Captura de pantalla YouTube / Viajando sin apuros

El departamento de Cundinamarca es uno de los más poblados del país y es un destino imperdible por sus decenas de municipios que poseen gran riqueza natural y cultural.

Uno de ellos es La Mesa, ubicado en la provincia de Tequendama y aproximadamente a 60 kilómetros al suroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de una hora y 30 minutos de viaje en automóvil.

Este municipio es conocido por su clima templado y su importancia como destino turístico, especialmente para quienes buscan escapar del bullicio de la ciudad, según la Gobernación de Cundinamarca.

“Situado en la cordillera Oriental, La Mesa tiene una altitud de aproximadamente 1.250 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, agrega.

Turismo

El pueblo de Boyacá cuyo nombre significa ‘capitán’, un destino que cautiva con su riqueza natural y bellos paisajes

Turismo

Cinco iglesias de estilo gótico para visitar en Bogotá en esta Semana Santa; son verdaderas joyas arquitectónicas y religiosas

Turismo

El pueblo patrimonio de Colombia donde se celebra la Semana Santa desde hace más de 460 años; es conocido como La tierra de Dios

Turismo

Así es el encantador destino apodado ‘puerta de entrada a la Sierra de La Macarena’, un paraíso natural para la aventura

Turismo

Desde Antioquia hasta Casanare: siete pueblos colombianos poco conocidos que enamoran por su belleza y diversidad

Turismo

El pequeño pueblo de Boyacá con una mística laguna que es patrimonio cultural, un mágico destino para el ecoturismo

Turismo

El pueblo de Antioquia que se llamó en el pasado San Antonio del Infante, un destino ideal para el descanso a una hora de Medellín

Turismo

La ciudad colombiana que entró en la lista de los 25 destinos más inspiradores para viajar en 2026

El pueblo de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, que se ha convertido en refugio de bienestar, ideal para escapar de la rutina

Historia

La Gobernación señala que la historia de La Mesa se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas y panches. El municipio fue fundado oficialmente a finales del siglo XVIII y se ha consilidado como importante centro agrícola y turístico de la región.

Camino Real
Camino Real, en la Mesa, Cundinamarca. Foto: Cortesía: Alcaldía de La Mesa

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, destacándose el cultivo de café, flores y frutales. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes.

El pueblo de Cundinamarca de clima frío y gran altitud, un acogedor destino a dos horas de Bogotá

Sitios de interés

Entre los sitios de interés del municipio se encuentra la iglesia Santa Bárbara​. Su construcción se inició hacia 1900. Fue terminada en 1910 y consagrada en 1917. “Anteriormente en este sitio se localizaba la casa cural, donde la historia establece que Jose Celestino Mutis inició la expedición botánica”, señala la Alcaldía.

Otro lugar relevante son los ruinas de Guayabal, donde se ubicó inicialmente La Mesa. “Alrededor de la parroquia creció un pueblo de blancos que llegó a tener 98 casas hasta el año de 1778, fecha en la cual se efectuó el traslado definitivo a donde hoy se localiza el casco urbano del municipio”, subraya la entidad. El 12 de Marzo de 1777 se realizó la demarcación del nuevo centro poblado tomándose esta como fecha de fundación.

El mirador El Picacho también es imperdible. Está ubicado a una altura de 1250 metros sobre el nivel del mar y desde él se pueden apareciar pueblos cercanos, como El Colegio.

“Desde aquí se aprecia la cuenca del río Bogotá, al fondo la majestuosidad de la Cuchilla de Peñas Blancas. Al lado derecho y al fondo se alcanza apreciar las torres de la capilla de la inspección del Triunfo. Más hacia el centro y en su totalidad, el casco urbano de Mesitas del Colegio, a continuación el centro poblado de la inspección de Pradilla y el de Santandercito”, explica la Alcaldía.

También se destaca entre los lugares para visitar el denominado salto de las Monjas. Esta es una cascada originada por una caída de agua del río Apulo, de aproximadamente 35 metros. “En el entorno del salto, y en un área de 12 hectáreas encontramos senderos empedrados, vegetación nativa y variedad de fauna, que hacen de esta reserva natural un atractivo para la práctica del ecoturismo”, añade la entidad.

​​

Más de Turismo

Laguna El Pato

El pueblo de Boyacá cuyo nombre significa ‘capitán’, un destino que cautiva con su riqueza natural y bellos paisajes

Iglesia de Lourdes

Cinco iglesias de estilo gótico para visitar en Bogotá en esta Semana Santa; son verdaderas joyas arquitectónicas y religiosas

Mompox

El pueblo patrimonio de Colombia donde se celebra la Semana Santa desde hace más de 460 años; es conocido como La tierra de Dios

Atractivos en San Juan de Arama

Así es el encantador destino apodado ‘puerta de entrada a la Sierra de La Macarena’, un paraíso natural para la aventura

Pueblos de Colombia

Desde Antioquia hasta Casanare: siete pueblos colombianos poco conocidos que enamoran por su belleza y diversidad

Laguna de Cajones

El pequeño pueblo de Boyacá con una mística laguna que es patrimonio cultural, un mágico destino para el ecoturismo

Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Donmatías

El pueblo de Antioquia que se llamó en el pasado San Antonio del Infante, un destino ideal para el descanso a una hora de Medellín

Turistas

La ciudad colombiana que entró en la lista de los 25 destinos más inspiradores para viajar en 2026

Cascadas en San Joaquín

El destino colombiano en el que se puede disfrutar de siete cascadas en un mismo lugar, un tesoro natural imperdible en Santander

Noticias Destacadas