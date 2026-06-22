¿Cuáles son los artículos prohibidos que no se permiten en un avión en 2026? Este es el listado

Preparar las maletas para un viaje no debería convertirse en una fuente de estrés, preocupación o contratiempos. Para evitar inconvenientes durante los controles de seguridad en el aeropuerto, es fundamental informarse previamente sobre las normas y restricciones relacionadas con el equipaje. Verificar con anticipación las medidas, el peso permitido y los objetos autorizados o prohibidos, tanto en el equipaje de mano como en el facturado, puede hacer la diferencia al momento de viajar.

Por esta razón, las aerolíneas publican en sus sitios web oficiales información detallada sobre los artículos que no pueden transportarse en el equipaje de mano. Consultar estas recomendaciones antes de empacar permite a los viajeros evitar retrasos, sanciones o la retención de objetos, garantizando así un inicio de viaje más tranquilo y seguro.

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Los elementos prohibidos

De acuerdo con la aerolínea Latam, estos son los elementos que se prohíben llevar en el bolso o mochila, maleta pequeña y equipaje de bodega.

-Gases inflamables

-Power Bank mayor a 100 Wh

-Líquidos inflamables

-Sustancias inflamables

-Gas pimienta

-Veneno, ácido o elementos tóxicos

-Materiales nocivos al medio ambiente

-Materiales explosivos

-Blanqueadores

-Materiales radioactivos

-Smart bag con batería no removible (batería de litio de más de 0,3 g)

-Fósforos de seguridad o encendedor

-Patineta eléctrica (hoverboards, solo wheels, airwheels, mini-segway, balance wheel)

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Otros

La aerolínea también señala que hay que tener en cuenta estas advertencias para los siguientes elementos:

-Elementos tales como rociador de pimienta, macé, etc. que contengan una sustancia irritante o discapacitadora, están prohibidos en la persona, en el equipaje facturado y en cabina.

-Armas de electrochoque (Taser) que contengan mercancías peligrosas tales como explosivos, gases comprimidos, baterías de litio, etc. se prohíben en cabina, equipaje facturado o en la persona.

Las aerolíneas publican en sus sitios web oficiales información detallada al respecto. Foto: Getty Images

-Maletines de seguridad, cajas de seguridad, bolsas de dinero, etc. que incorporen mercancías peligrosas tales como: pilas de litio, y/o material pirotécnico están totalmente prohibidos.

-Equipaje dotado de baterías de litio baterías no extraíbles que exceden de 0,3 g de metal litio o para ion litio no debe exceder de 2,7 Wh.

-Cilindros de oxígeno o aire gaseoso, requerido con fines médicos. La regulación permite el transporte de cilindros, pero estos no deben exceder de 5 kilogramos peso bruto cada uno.

Animales, plantas o sus derivados

Adicionalmente, “con el objetivo de impedir la introducción de plagas y agentes animales portadores de enfermedades, los organismos estatales restringen el ingreso de animales, plantas, semillas, productos, agro-tóxico o ciertos alimentos, sin la debida autorización para importar y la certificación sanitaria y fitosanitaria", agrega Latam.