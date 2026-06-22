Colombia se caracteriza por ser un destino turístico muy atractivo que combina variedad de paisajes, culturas y experiencias. Los viajeros pueden disfrutar de playas caribeñas, montañas andinas, selvas amazónicas, pueblos coloniales y ciudades modernas.

De la arepa de huevo a las cocadas: los 10 platos que convierten a Cartagena en el mejor destino gastronómico del país

A lo largo y ancho del país, los turistas se encuentran con sitios ideales para practicar ecoturismo, realizar deportes de aventura, conocer sitios históricos y emblemáticos, y en todo lado es posible disfrutar de una deliciosa gastronomía.

Si bien la oferta es variada, lo que también es cierto es que hay destinos que son los más apetecidos por los viajeros y estos son algunos de los preferidos.

Cartagena

Este es un destino histórico lleno de obras de arte, literatura y arquitectura. Ofrece una combinación única de historia, cultura y belleza natural. Su centro histórico amurallado, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, conserva calles coloniales, plazas coloridas y una arquitectura que transporta a los visitantes al pasado.

Cartagena de Indias es uno de los destinos icónicos para visitar en Colombia. Foto: Guillermo Torres / Semana

Además, ofrece hermosas playas, una variada vida nocturna y una destacada oferta gastronómica basada en sabores caribeños. Muy cerca se encuentra Islas del Rosario, lugar que permite disfrutar de aguas cristalinas y actividades acuáticas.

Santa Marta

Su privilegiada ubicación ha convertido a Santa Marta en uno de los principales destinos de sol y playa del Caribe colombiano. Es la ciudad más antigua de Colombia, lo que le otorga un importante valor cultural.

¿Cuál es la mejor época para visitar la Sierra Nevada de Santa Marta, joya ecológica y turística de Colombia?

Recorrer las calles coloniales del centro permite admirar edificios históricos, murales, tiendas de artesanías y la arquitectura característica del pasado. Por la noche, la zona cobra vida con música, gastronomía local y un ambiente muy agradable para los visitantes.

Panorámica de Santa Marta. Foto: Getty Images

A esto se suman lugares como el Parque Tayrona, que destacan por sus playas paradisíacas, senderos ecológicos y biodiversidad. Además, es la puerta de entrada a la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña costera más alta del mundo, y a la legendaria Ciudad Perdida.

La Guajira

La Guajira es considerado uno de los destinos más paradisíacos y lindos de Colombia, donde el desierto se encuentra con el mar Caribe, creando paisajes que llaman la atención de propios y extraños. Su suelo está compuesto por acantilados, planicies, dunas y montañas, con bellas vistas que quitan el aliento.

¿Qué hacer en La Guajira? Tres planes imperdibles para disfrutar los encantos de este paradisíaco destino

Lugares imperdibles como el Cabo de la Vela y Punta Gallinas, el punto más al norte de Sudamérica, ofrecen lindos atardeceres, dunas doradas y playas vírgenes perfectas para disfrutar. Así, entre el viento constante, los colores del paisaje y la riqueza cultural, este destino ofrece una experiencia fuera de lo común.

El Cabo de la Vela es uno de los destinos paradisíacos y únicos en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Eje Cafetero

Una de las principales razones para visitar el Eje Cafetero es impregnarse de la cultura alrededor del proceso del cultivo, cosecha y procesamiento del café en las fincas tradicionales de la zona y ser partícipe de las diferentes fiestas y de la cultura que hace únicos a sus habitantes.

Además, destaca por sus lindos paisajes de montañas, valles y extensos cultivos del mencionado grano. Entre sus principales atractivos naturales se encuentran el Valle de Cocora, hogar de la palma de cera, árbol nacional de Colombia; el Parque Nacional Natural Los Nevados, con volcanes, páramos y lagunas de alta montaña; así como numerosos senderos ecológicos, cascadas, bosques de niebla y reservas naturales, solo por mencionar algunos de sus encantos.