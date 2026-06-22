¿Cuánto cuesta un palco en el Desfile de Silleteros en la Feria de las Flores en Medellín?

La Feria de las Flores ya comienza a despertar expectativa entre viajeros y amantes de las tradiciones antioqueñas. Uno de los eventos más esperados de la programación es, sin duda, el Desfile de Silleteros, una celebración que cada año reúne a miles de personas para admirar las coloridas creaciones florales elaboradas por campesinos de Santa Elena.

Las silletas: testimonio de un humilde oficio que honra a una tierra

Con la mirada puesta en la edición de 2026, muchos turistas ya están consultando precios y opciones para asegurar un lugar privilegiado durante el recorrido.

Entre las alternativas más buscadas aparecen los palcos, espacios ubicados en puntos estratégicos que permiten disfrutar del desfile con mayor comodidad y una mejor visibilidad de las silletas.

Según la información divulgada por operadores turísticos y plataformas especializadas, los precios de los palcos para el Desfile de Silleteros pueden encontrarse desde aproximadamente 399.000 pesos por persona, aunque el valor puede variar dependiendo de la ubicación, los servicios incluidos y la demanda de la temporada.

Desfile de silleteros. Categoría junior. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

La Feria de las Flores 2026 se realizará entre el 31 de julio y el 9 de agosto, fechas en las que Medellín se convierte en el epicentro de actividades culturales, artísticas y gastronómicas.

El Desfile de Silleteros volverá a ser el acto central de la celebración y uno de los principales atractivos para visitantes nacionales e internacionales.

Además de los palcos comerciales, la Alcaldía de Medellín suele habilitar mecanismos para que algunos ciudadanos accedan gratuitamente a graderías mediante convocatorias y sorteos.

El desfile de silleteros Foto: Alcaldía de Medellín.

Sin embargo, quienes buscan garantizar su ingreso prefieren adquirir espacios con anticipación a través de operadores autorizados o agencias de viajes.

La tradición silletera es considerada uno de los símbolos culturales más importantes de Antioquia. Cada año, cientos de silleteros recorren las principales vías de la ciudad cargando impresionantes arreglos florales que representan mensajes culturales, sociales y artísticos.

Así es uno de los municipios más montañosos de Antioquia, un destino perfecto para los aventureros

La celebración forma parte de una herencia que pasó entre generaciones y se ha convertido en un emblema de Medellín ante Colombia y el mundo.

Para quienes planean asistir, la recomendación es comprar con suficiente anticipación. La alta demanda durante la Feria de las Flores suele elevar la ocupación hotelera y reducir la disponibilidad de los mejores lugares para observar uno de los espectáculos más representativos del país y de toda la región antioqueña.