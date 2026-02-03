El pueblo cundinamarqués de clima cálido, a menos de 4 horas de Bogotá, ideal para disfrutar balnearios y piscinas

Uno de los pueblos de clima cálido de Cundinamarca, ideal para disfrutar balnearios y piscinas, lejos del turismo masivo, es el municipio La Palma, ubicado en la provincia de Rionegro del departamento, a aproximadamente 120 kilómetros al noroeste de Bogotá.
El trayecto por carretera desde la ciudad hasta este encantador destino, de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, dura entre 3 y 4 horas, dependiendo de varios factores como hora y punto de partida, tráfico y condiciones climáticas.
Asimismo, la entidad destaca que, además de su clima cálido, este pueblo es conocido por sus paisajes montañosos, siendo un lugar ideal para la agricultura y el ecoturismo.
La riqueza natural del municipio se expresa en sus amplios y variados ecosistemas, entre los que destacan Los Tiestos, La Chorrera y Hoya Fría, auténticos santuarios de biodiversidad. Estos espacios albergan una notable variedad de especies nativas y cumplen un papel fundamental como fuentes de nacimientos de agua cristalina que alimentan numerosas quebradas, como La Onda, Los Pozos, Escóbales, La Aguada, La Ciénaga, entre otras.
La ecología local se enriquece también con una mezcla armoniosa de especies nativas y otras introducidas que, con el paso del tiempo, han sido adoptadas y cultivadas por la comunidad, formando parte del paisaje y de la identidad del municipio.
Por otro lado, la flora se impone con majestuosos árboles y una amplia diversidad de especies como guamos, robles, mohos, nogales, cedros, guaduales, nísperos, anones, ciruelos, palmas, laureles y nacederos, que llenan el entorno de colores, aromas y frescura, convirtiendo cada rincón de este lugar en un escenario perfecto para caminatas y experiencias al aire libre.
La fauna, por su parte, sorprende a los visitantes con la presencia de especies como ardillas, conejos, armadillos, tejones o mapaches, cusumbos o coatíes, faras o chuchas, zorros, serpientes, borugas, guaches y comadrejas, haciendo de cada recorrido una oportunidad única para el avistamiento de vida silvestre.
Balnearios y piscinas para visitar
Para quienes desean visitar el pueblo simplemente para descansar y disfrutar sus balnearios y piscinas, algunos sitios recomendados, según la Alcaldía Municipal, son:
- Laurandia Balneario La Curva: ubicado en el kilómetro 8, sector La Curva.
- Balneario El Grillo, vereda Murca: localizado en el kilómetro 8.5, vía Bogotá.
- Balneario Mundo Frescura Centro Vacacional: situado en la salida hacia Bogotá frente a la Villa Olímpica.
- Club Cafe-Bar El Punto: ubicado a dos cuadras del parque principal del municipio, en el barrio Palma Real.
- Balneario y Piscina Costa Azul: kilómetro 1, vía Bogotá.