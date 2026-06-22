Turismo en Bogotá: destacan incremento en empleos y en llegada de viajeros

El Instituto de Turismo de Bogotá destacó que, entre los meses de febrero y abril, el sector generó en promedio 110.923 empleos mensuales, lo que representa un crecimiento del 10 % frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Boletín de Cifras de Turismo en Bogotá del Observatorio de Turismo.

Uno de los resultados más destacados del documento corresponde al comportamiento del sector directo, conformado por actividades de alojamiento y agencias de viaje, que pasó de 16.088 a 31.197 empleos, registrando un incremento del 93,9 % frente al trimestre móvil comprendido entre febrero y abril de 2025.

“Estas cifras reflejan el dinamismo de la actividad turística en la capital y su impacto en la generación de oportunidades laborales y en el fortalecimiento del ecosistema empresarial vinculado al sector. De acuerdo con las proyecciones de la ‘Investigación Viajeros en Bogotá’, durante 2026 la ciudad recibirá más de 15 millones de turistas, lo que representaría un aumento del 4,5 % frente a los más de 14 millones de visitantes registrados en 2025 y un crecimiento del 8,7 % respecto a 2024”, indicó el Instituto de Turismo.

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Tráfico aéreo

Entre enero y abril de 2026 se operaron 60.168 vuelos hacia Bogotá, cifra que representa un incremento del 5,8 % frente al mismo periodo de 2025. En ese lapso, se movilizaron 7.656.637 pasajeros y se ofertaron 9.529.013 sillas, con una ocupación promedio del 80,3 %, superior en 1,6 puntos porcentuales a la registrada un año atrás.

Aeropuerto El Dorado. Foto: Invest in Bogotá.

El crecimiento en el tráfico aéreo estuvo impulsado por el aumento del 6,1 % en los pasajeros nacionales y del 5,4 % en los viajeros internacionales.

Por otra parte, las terminales de transporte terrestre de la ciudad movilizaron 5.792.626 pasajeros entre enero y mayo de 2026, un 1,5 % más que en el mismo periodo del año anterior. Del total de viajeros, el 53,4 % utilizó la Terminal Central (Salitre), seguida por la Terminal Norte con el 31,4 % y la Terminal Sur con el 15,1 %.

Visitantes internacionales

Entre enero y mayo de 2026, la capital recibió 751.969 visitantes extranjeros. Los principales países emisores fueron Venezuela, con una participación del 16,9 %; Estados Unidos, con el 14,0 %; y México, con el 10,0 %. También se destacaron España (5,8 %), Brasil (5,3 %), Ecuador (5,2 %), Perú (4,0 %), Francia (3,4 %), Argentina (3,2 %) y Panamá (3,2 %).

En relación con la ocupación hotelera, en abril de 2026 la tasa de ocupación en establecimientos de alojamiento de Bogotá se ubicó en 55,0 %, superando en 8,7 puntos porcentuales el promedio nacional y registrando un incremento de 0,6 puntos porcentuales frente a abril de 2025.

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Durante el último año, la categoría de guías de turismo presentó un incremento del 13,6 %, pasando de 742 a 843 profesionales con RNT activo.