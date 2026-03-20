Exministros del Gobierno Petro envían contundente mensaje de apoyo a Iván Cepeda para conseguir el triunfo en primera vuelta

Colombia se prepara para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, con una diversidad de candidatos que representan distintas corrientes políticas.

En la lista de candidatos presidenciales y vicepresidenciales se encuentran Iván Cepeda Castro, del Movimiento Político Pacto Histórico, con su fórmula vicepresidencial Aida Marina Quilcué Vivas.

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En medio de la contienda electoral y a un poco más de un mes para las votaciones, exministros y exministras del gobierno de Gustavo Petro enviaron un video de apoyo a Cepeda.

En el clip aparecen Susana Muhamad, exministra de Ambiente; Germán Umaña, exministro de Comercio; Gloria Inés Ramírez, exministra del Trabajo; William Camargo, exministro de Transporte; Guillermo Rivera, exministro del Interior; Andrés Camacho, exministro de Minas y Energía; Juan David Correa, exministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, y Patricia Ariza, exministra de Cultura.

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En el mensaje, los exjefes de las carteras aseguraron que apoyan “con decisión la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué a la Presidencia de la República”.

“Invitamos a la población colombiana a votar de manera masiva este 31 de mayo, para conseguir el triunfo en primera vuelta del proyecto político que tiene en el centro de su programa la vida y la gente”, indican.

Así mismo, convocan a “todos los exministros demócratas y progresistas, que defienden la paz, las instituciones y las reformas a sumarse a esta campaña por la vida”.

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Candidatos a la Presidencia este 2026. Foto: SEMANA

Estos son los candidatos presidenciales este 2026

Iván Cepeda, del Movimiento Político Pactó Histórico, con Aida Marina Quilcué.

Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, junto a José Manuel Restrepo Abondano.

Claudia Nayibe López Hernández, de Con Claudia Imparables, con Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez.

Paloma Susana Valencia Laserna, del Partido Centro Democrático, acompañada por Juan Daniel Oviedo Arango.

Sergio Fajardo Valderrama, del partido político Dignidad & Compromiso, con Edna Cristina del Socorro Bonilla Seba.

Roy Leonardo Barreras Montealegre, de partido político La Fuerza, con Martha Lucía Zamora Ávila.

Gustavo Matamoros Camacho, del Partido Ecologista Colombiano, junto a Robinson Alonso Giraldo Mira.

Luis Gilberto Murillo Urrutia, de Luis Gilberto Soy Yo, con Luz María Zapata Zapata.

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