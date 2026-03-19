Iván Cepeda agradece a las organizaciones, defensores y líderes que lo apoyan al declararlo “persona grata” en Antioquia

Un grupo de 195 organizaciones sociales y cerca de 2.000 defensores de derechos humanos, líderes sociales, sindicalistas y ciudadanos manifestaron su respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda Castro, mediante una declaración pública conocida el 18 de marzo de 2026.

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El pronunciamiento, firmado por integrantes de distintos sectores en Antioquia, señala que el apoyo surge en respuesta a lo que describen como una campaña de desinformación en Medellín y a una reciente propuesta de la Asamblea Departamental de Antioquia. En el documento, los firmantes expresaron su postura frente al contexto político y social en la región.

“Desde las entrañas de la Antioquia que resiste y busca la paz, declaramos a IVÁN CEPEDA CASTRO PERSONA GRATA Y BIENVENIDO a nuestro departamento. Su presencia en los territorios es una garantía de que la lucha por la dignidad y la justicia social sigue vigente”, indicaron las organizaciones y personas firmantes.

El documento también incluye posiciones frente a debates recientes: “No permitiremos que se utilicen las instituciones para censurar el debate democrático ni para ocultar la verdad que el país necesita para sanar”, señalaron.

Así mismo, los firmantes rechazaron lo que consideran una negación de hechos relacionados con el conflicto en la región y cuestionaron interpretaciones de declaraciones previas del candidato.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Campaña Iván Cepeda / Nelson Cárdenas

“Negar esta realidad no protege el ‘buen nombre’ del departamento, sino que invisibiliza a los miles de víctimas y perpetúa la impunidad”, y agregaron que “la verdad es el único camino hacia la justicia”, afirmaron.

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En el texto también se plantea que “el programa de gobierno de Iván Cepeda Castro representa la ética y los valores necesarios para la no repetición de la barbarie que ha azotado a nuestra región”, así como que el candidato ha contribuido a posicionar temas relacionados con derechos de víctimas de violencia política en el debate público.

Finalmente, los firmantes indicaron que “la verdad no es estigmatización. El esfuerzo de la ciudadanía antioqueña por transformar la región y garantizar un territorio de paz y convivencia pacífica no puede ser una excusa para el olvido. La construcción de memoria histórica es un requisito indispensable para la reconciliación nacional”.

Tras conocerse el pronunciamiento, Iván Cepeda agradeció el respaldo recibido por parte de las organizaciones, defensores y líderes sociales en el marco de su aspiración presidencial.