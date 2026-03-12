El evento de comercio electrónico Hot Sale Colombia 2026, que se realizará entre el 16 y el 20 de marzo, podría registrar un crecimiento en ventas de entre un 25 % y un 30 % frente a periodos similares, según proyecciones basadas en el desempeño de las empresas participantes en ediciones anteriores.

Para esta versión se espera la participación de más de 80 marcas, lo que ampliaría la oferta de productos y promociones durante la jornada. El evento se desarrollará en un contexto de crecimiento sostenido del comercio electrónico en el país.

De acuerdo con el informe oficial de cierre del comercio electrónico 2025 de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), durante el año pasado se registraron 684,6 millones de transacciones y ventas por $145,4 billones, lo que representó un crecimiento anual de un 19,9 % en volumen y un 11,1 % en valor frente a 2024.

Según la presidenta ejecutiva de la CCCE, María Fernanda Quiñones, el comercio electrónico en Colombia ha entrado en una etapa de consolidación, con consumidores que compran con mayor frecuencia a través de canales digitales y empresas que amplían su oferta en línea.

Las proyecciones para el Hot Sale indican que durante la semana del evento las transacciones de comercio electrónico podrían aumentar cerca de un 15 % en comparación con una semana promedio de ventas, impulsadas por promociones y estrategias comerciales de las marcas participantes.

El crecimiento del comercio electrónico también se observa a nivel regional. Un informe de Endeavor y MercadoLibre proyecta que las ventas de e-commerce en América Latina podrían superar US$215.000 millones en 2026, impulsadas por la adopción de pagos digitales, el uso de dispositivos móviles y el desarrollo de infraestructura tecnológica.

Aunque mercados como Brasil, México y Argentina concentran la mayor parte de las ventas en línea en la región, Colombia mantiene un crecimiento sostenido que lo posiciona como uno de los mercados emergentes del comercio digital en América Latina.