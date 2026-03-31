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¿En qué gastan los colombianos durante Semana Santa? Esto es lo que más compran ‘online’

El comercio electrónico supera los $ 145 billones en ventas.

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Redacción Economía
31 de marzo de 2026, 5:25 p. m.
La transferencia es el medio de pago más utilizado.
La transferencia es el medio de pago más utilizado. Foto: Tiendanube

El comercio electrónico en Colombia sigue consolidándose como un canal clave de consumo, especialmente en temporadas de alta demanda como Semana Santa.

De acuerdo con datos de Tiendanube, el ticket promedio de compra en línea durante esta temporada alcanzó los $ 145.773, con un promedio de 3,1 productos por orden.

El comportamiento de compra refleja un cambio en las preferencias de los consumidores, quienes no solo aumentan su gasto, sino que también diversifican sus compras hacia categorías asociadas al descanso, el entretenimiento y el bienestar.

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Entre las categorías más demandadas se encuentran juegos, juguetes y regalos; indumentaria y accesorios; salud y belleza; comidas y bebidas; y arte y librería.

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Este dinamismo se da en un escenario de crecimiento sostenido del canal digital. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, en 2025 el comercio electrónico en el país alcanzó $ 145,4 billones en ventas y más de 684 millones de transacciones, consolidando su peso dentro de la economía.

A nivel regional, Bogotá, Antioquia, Santander y Valle del Cauca concentraron la mayor actividad. En Antioquia y Santander, el gasto promedio superó la media nacional, con $ 218.893 y $ 204.369, respectivamente, lo que evidencia una mayor disposición de compra en estas zonas.

En cuanto a los medios de pago, la transferencia lideró con el 34 %, seguida por tarjeta de crédito (17 %), efectivo (14 %) y billeteras digitales (13 %), reflejando una diversificación en las formas de pago.

Otro factor relevante es el papel de las redes sociales como canal de ventas. Según el informe NubeCommerce 2025, el 76 % de los negocios en Colombia vende a través de estas plataformas, lo que ha fortalecido la conexión directa con los consumidores.

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La temporada de Semana Santa confirma así la evolución del comercio electrónico en el país, donde las compras combinan hábitos tradicionales con dinámicas digitales cada vez más consolidadas.