Las fuertes lluvias registradas en la madrugada de este lunes en Melgar, Tolima, provocaron inundaciones de gran magnitud que dejaron calles anegadas, vehículos parcialmente sumergidos y afectaciones en zonas turísticas, en plena temporada de Semana Santa.

Alertas oficiales por la actual temporada invernal.

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Lluvias e inundaciones en Melgar, Tolima, generan alertas en Semana Santa

Las fuertes precipitaciones que se han presentado en las últimas horas en Melgar generaron emergencias en distintos sectores del municipio.

El agua cubrió vías principales y afectó la movilidad, en uno de los destinos más concurridos del país durante la Semana Santa.

Según información conocida por varios medios, el desbordamiento de la quebrada La Melgara fue uno de los factores determinantes de la emergencia, generando afectaciones en varios sectores, incluidos centros turísticos como el complejo vacacional de Cafam.

Este escenario se presenta en medio de una temporada de lluvias que ha sido advertida por entidades oficiales.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha señalado que el país enfrenta precipitaciones por encima de lo normal, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y crecientes súbitas.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales confirmó que la actual temporada lluviosa se extenderá durante los próximos meses, con condiciones que favorecen este tipo de emergencias, especialmente en regiones andinas como el Tolima.

Las autoridades han insistido en la importancia de mantener monitoreo constante sobre las fuentes hídricas y de actuar de manera preventiva frente a posibles nuevas crecientes.

Especialmente en municipios con alta afluencia de visitantes.

pic.twitter.com/v49SPK92Zz #Colombia | Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron el desbordamiento de la quebrada La Melgara, lo que ha generado inundaciones en el municipio de Melgar (Tolima).



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Daños por inundaciones en Melgar y recomendaciones para viajar en Semana Santa

En Melgar, organismos de socorro continúan con la evaluación de daños, la atención de los puntos críticos y las labores de recuperación en las zonas afectadas por el agua.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que las lluvias y el desbordamiento de la quebrada La Melgara han dejado afectaciones importantes en Melgar, con familias damnificadas, viviendas impactadas, vías anegadas.

También se han reportado daños en zonas turísticas, donde incluso algunas áreas recreativas debieron ser intervenidas por la acumulación de agua.

Aunque hasta el momento no se ha emitido una restricción oficial que prohíba viajar hacia este destino, entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y autoridades departamentales han reiterado el llamado a la precaución.

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Se advierte que la temporada de lluvias continúa y podría generar nuevas emergencias.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Ideam y autoridades del Tolima reiteraron el llamado a evitar zonas inundadas, seguir recomendaciones de seguridad y reportar cualquier emergencia durante la Semana Santa.