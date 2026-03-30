Colombia no tendrá tregua con las lluvias en las próximas 24 horas.

De acuerdo con el más reciente pronóstico oficial, amplias zonas del territorio nacional experimentarán precipitaciones de diversa intensidad, especialmente en las regiones Andina y Pacífica, así como en sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

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Clima en Colombia hoy: lluvias, nubosidad y temperaturas en principales ciudades

Según el informe oficial, el país estará dominado por cielos mayormente nublados y lluvias que, en algunos casos, podrían ser intensas, sobre todo en horas de la tarde y la noche.

En la región Caribe, aunque no todo será lluvia, el sur sí tendrá jornadas pasadas por agua.

Departamentos como Bolívar, Sucre, Cesar y Córdoba registrarán precipitaciones entre ligeras y moderadas.

Habrá puntos específicos donde los acumulados podrían ser más significativos, incluyendo la Sierra Nevada de Santa Marta.

Mientras tanto, zonas como Barranquilla y Cartagena mantendrán un tiempo más estable, con nubosidad parcial y temperaturas cercanas a los 33 °C.

La región Andina será una de las más afectadas. Allí se esperan lluvias moderadas a fuertes en varios departamentos, incluyendo Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander y el Eje Cafetero.

En ciudades como Medellín, por ejemplo, el día estará mayormente nublado y no se descartan tormentas eléctricas en la tarde. Algo similar ocurrirá en Bucaramanga y Cali, donde también se anticipan precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.

En el Pacífico, el panorama es aún más húmedo. Chocó, el oriente del Valle del Cauca y Cauca tendrán lluvias de moderada a fuerte intensidad, mientras que en Nariño serán un poco más suaves, aunque constantes.

La Orinoquía y la Amazonía tampoco se quedan atrás. En estas regiones se prevén lluvias importantes, especialmente en Meta, Casanare, Vichada, Arauca, Amazonas y Caquetá. Incluso podrían presentarse acumulados considerables. Las autoridades recomiendan especial atención en zonas de piedemonte por posibles incrementos en los niveles de agua.

Detrás de este panorama está la persistencia de sistemas de baja presión y la influencia de la vaguada monzónica. Estos fenómenos están favoreciendo la formación de nubosidad y el ingreso de humedad desde la Amazonía hacia distintas regiones del país.

Cielo mayormente nublado en Tunja, con lloviznas en la mañana y lluvias moderadas durante la tarde. Foto: Getty Images/iStockphoto

Lluvias, nubosidad y temperaturas en las principales ciudades

Bogotá: jornada con cielo mayormente nublado. En la mañana se esperan lluvias ligeras, sobre todo hacia el oriente y sur. En la tarde aumentan las precipitaciones, con mayor intensidad en el occidente y centro-oriente. En la noche continuarán lluvias ligeras, más persistentes en el sur. Temperatura máxima: 19 °C.

En la mañana se esperan lluvias ligeras, sobre todo hacia el oriente y sur. En la tarde aumentan las precipitaciones, con mayor intensidad en el occidente y centro-oriente. En la noche continuarán lluvias ligeras, más persistentes en el sur. Temperatura máxima: 19 °C. Barranquilla: cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco durante el día. Temperatura máxima: 33 °C.

con predominio de tiempo seco durante el día. Temperatura máxima: 33 °C. Cartagena: condiciones similares a Barranquilla, con cielo parcialmente nublado y ambiente seco en general. Temperatura máxima: 33 °C.

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