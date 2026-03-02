Presentan el ‘Informe NubeCommerce Colombia 2025-2026′ sobre la evolución del comercio electrónico

Tiendanube presentó la primera edición del ‘Informe NubeCommerce Colombia 2025-2026′, un estudio que examina la evolución del comercio electrónico en el país y analiza las dinámicas del ecosistema digital. El documento se elaboró con base en más de 4.000 tiendas nube activas en Colombia, datos operativos de la plataforma, una encuesta nacional a marcas digitales y fuentes externas especializadas como la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE).

En 2025, las ventas online en Colombia alcanzaron COP $145,4 billones, un 11,1 % más que en 2024, y superaron los 684 millones de transacciones, según la CCCE. A finales de ese año, 41,7 millones de personas utilizaban internet en el país, lo que representa una penetración del 77,8 %, de acuerdo con DataReportal.

El informe señala un cambio en la dinámica del sector, con consumidores más informados y marcas enfocadas en eficiencia y tecnología. “El comercio electrónico en Colombia está entrando en una fase de profesionalización. Hoy, crecer implica optimizar procesos, usar datos para tomar decisiones y construir relaciones de largo plazo con los clientes”, afirmó Augusto Otero, Country Manager de Tiendanube en Colombia.

En 2025, las tiendas activas en la plataforma facturaron COP $57.488 millones, con un crecimiento del 49,9 % frente a 2024. Las ventas aumentaron un 46,2 % interanual y se vendieron 1.132.618 productos, un 57,6 % más que el año anterior. El ticket promedio se ubicó en $132.655.

El 35 % de las compras se realizó mediante transferencias bancarias; las tarjetas de crédito representaron casi el 14 %, las billeteras virtuales el 11 % y el efectivo el 14 %.

El estudio indica que más del 88 % de las marcas usa o planea incorporar inteligencia artificial, mientras el 73,8 % reporta dificultades para atraer y convertir nuevos clientes.