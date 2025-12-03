Suscribirse
Alejandra Paredes Goicochea, directora de Sostenibilidad a nivel nacional de Fe y Alegría

Opinión

Emprender no es romántico, es nadar contra corriente

Solo el 23 por ciento de los emprendimientos tecnológicos en el país están liderados por mujeres. Crear empresas en este sector significa para ellas romper esquemas, dirigir desde los datos y el criterio para escalar y generar impacto real.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Por: Alejandra Paredes Goicochea
3 de diciembre de 2025

En América Latina nos encanta hablar de innovación, pero a la hora de sostenerla, pocos están dispuestos a enfrentar la realidad: la región tiene uno de los crecimientos de eCommerce más acelerados del mundo, pero también una de las infraestructuras logísticas más rezagadas. De acuerdo con datos de Statista Digital Market Insights, en 2023 el comercio electrónico latinoamericano superó los USD 100.000 millones y Colombia creció más del 38 por ciento. Sin embargo, el 70 por ciento de los tropiezos operativos sigue estando en lo mismo: inventarios desordenados, entregas fallidas, promesas que no se cumplen.

En medio de ese ruido, conozco a Aura María Sarmiento, creadora de Velocity, líder de una empresa que, más que buscar reflectores, actúa con exactitud. En medio de la estética del “emprendedor latinoamericano exitoso”, que se obsesiona más con levantar capital que con construir empresas reales, hay emprendedores que construyen una operación que sostiene picos de alta demanda. Paso a paso es como se debe construir una operación que dé respuestas sin improvisación, donde se construye, se prueba y se corrige cientos de veces.

Contexto: Para Alejandra Paredes preocuparse por los demás no es cuestión de un cargo

En Colombia solemos celebrar el crecimiento digital, pero evitamos hablar de lo que hay detrás: la informalidad logística, la falta de trazabilidad y la dependencia crónica de soluciones improvisadas. Aura María decidió actuar donde el glamour se acaba y empieza el trabajo real, por eso admiro su forma de liderazgo y de posicionamiento.

Mi admiración por Aura María también viene de un liderazgo que rompe con los moldes. En un ecosistema donde menos del 23 por ciento de los emprendimientos tecnológicos son fundados por mujeres, según Colombia Tech Report 2023‑2024, ella se eleva con su estilo es firme, con una mezcla incómoda y necesaria de disciplina y coherencia. No dirige desde la pose, sino desde los datos, la operación y el criterio.

Colombia necesita más historias como la suya, pero no para romantizarlas, sino para entender lo que implica: construir empresas en este país es nadar contracorriente. Y cuando alguien logra, no solo sostenerse, sino escalar y generar impacto regional, hay que decirlo con claridad: no es suerte, es mérito.

Contexto: Colores del Caribe: cuando el arte educa el corazón

Emprendedoras reales y auténticas se convierten en un símbolo y sus empresas protagonizan el desarrollo social de Colombia. Y eso, en una región acostumbrada a aplaudir discursos en lugar de resultados, ya es un acto de rebeldía.

Lo suyo no es la narrativa épica del emprendimiento ni las frases motivacionales que tanto abundan. Su historia es otra: una década construyendo una plataforma tecnológica que no vende humo, sino que resuelve el caos que ningún retailer quiere admitir públicamente. Velocity integra OMS, WMS y TMS palabras que pocos consumidores conocen, pero que deciden si un eCommerce vive o muere y lo hace en una región donde automatizar no es opcional, sino cuestión de supervivencia.

Alejandra Paredes Goicochea, directora a nivel nacional de Sostenibilidad de Fe y Alegría

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Contralor General cuestiona anuncios del Gobierno frente a la exportación de gas. “No tiene ninguna presentación”

2. El misterioso mensaje que publicó Gustavo Petro en desconocida cuenta de red social: “Inundar la Casa Blanca”

3. Dron capta en vivo el robo de una moto en la vía Panamericana y guía operativo que terminó con cinco vehículos recuperados

4. Renuncias en el Concejo de Barranquilla para aspiraciones al Congreso: Estefanel Gutiérrez, el ‘bendecido’ de Fuad Char

5. Ejército desmantela red de minería ilegal que contaminaba la cuenca del río Caquetá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

eCommerceemprendedoratecnologíaCírculo de Mujeres

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.