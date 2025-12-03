Emprender no es romántico, es nadar contra corriente

En América Latina nos encanta hablar de innovación, pero a la hora de sostenerla, pocos están dispuestos a enfrentar la realidad: la región tiene uno de los crecimientos de eCommerce más acelerados del mundo, pero también una de las infraestructuras logísticas más rezagadas. De acuerdo con datos de Statista Digital Market Insights, en 2023 el comercio electrónico latinoamericano superó los USD 100.000 millones y Colombia creció más del 38 por ciento. Sin embargo, el 70 por ciento de los tropiezos operativos sigue estando en lo mismo: inventarios desordenados, entregas fallidas, promesas que no se cumplen.

En medio de ese ruido, conozco a Aura María Sarmiento, creadora de Velocity, líder de una empresa que, más que buscar reflectores, actúa con exactitud. En medio de la estética del “emprendedor latinoamericano exitoso”, que se obsesiona más con levantar capital que con construir empresas reales, hay emprendedores que construyen una operación que sostiene picos de alta demanda. Paso a paso es como se debe construir una operación que dé respuestas sin improvisación, donde se construye, se prueba y se corrige cientos de veces.

En Colombia solemos celebrar el crecimiento digital, pero evitamos hablar de lo que hay detrás: la informalidad logística, la falta de trazabilidad y la dependencia crónica de soluciones improvisadas. Aura María decidió actuar donde el glamour se acaba y empieza el trabajo real, por eso admiro su forma de liderazgo y de posicionamiento.

Mi admiración por Aura María también viene de un liderazgo que rompe con los moldes. En un ecosistema donde menos del 23 por ciento de los emprendimientos tecnológicos son fundados por mujeres, según Colombia Tech Report 2023‑2024, ella se eleva con su estilo es firme, con una mezcla incómoda y necesaria de disciplina y coherencia. No dirige desde la pose, sino desde los datos, la operación y el criterio.

Colombia necesita más historias como la suya, pero no para romantizarlas, sino para entender lo que implica: construir empresas en este país es nadar contracorriente. Y cuando alguien logra, no solo sostenerse, sino escalar y generar impacto regional, hay que decirlo con claridad: no es suerte, es mérito.

Emprendedoras reales y auténticas se convierten en un símbolo y sus empresas protagonizan el desarrollo social de Colombia. Y eso, en una región acostumbrada a aplaudir discursos en lugar de resultados, ya es un acto de rebeldía.

Lo suyo no es la narrativa épica del emprendimiento ni las frases motivacionales que tanto abundan. Su historia es otra: una década construyendo una plataforma tecnológica que no vende humo, sino que resuelve el caos que ningún retailer quiere admitir públicamente. Velocity integra OMS, WMS y TMS palabras que pocos consumidores conocen, pero que deciden si un eCommerce vive o muere y lo hace en una región donde automatizar no es opcional, sino cuestión de supervivencia.