Bogotá

Este es el festival que reúne los mejores platos de mar esta Semana Santa en Bogotá

Para muchos, la Semana Mayor se convierte en el momento oportuno para degustar de un buen platillo de mar.

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

31 de marzo de 2026, 8:48 a. m.
Festival del Pescado en Bogotá en Semana Santa 2026.
Festival del Pescado en Bogotá en Semana Santa 2026. Foto: Getty Images / Cavan Images / Nuestro Bogotá / Montaje: Semana

La Semana Santa en Colombia no solo representa una temporada de tradición religiosa, sino también un periodo en el que cambian los hábitos de consumo de los ciudadanos, especialmente quienes tienen un dogma católico. Durante estos días, el pescado adquiere un papel protagónico en la dieta de miles de familias.

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Este comportamiento responde a prácticas culturales arraigadas, en las que se evita el consumo de carne roja y se priorizan productos del mar y de río, lo que genera un aumento significativo en la demanda de este tipo de alimentos en diferentes regiones del país.

En este contexto, el centro comercial Nuestro Bogotá anunció la realización del “Festival del Pescado”, un evento gastronómico que comenzó el pasado 27 de marzo y se extenderá hasta el 3 de abril, en el marco de la Semana Santa.

Comercialización de pescado en Bogotá de cara a la Semana Santa 2025
Festival de pescado en Bogotá de cara a la Semana Santa 2026. Foto: Foto suministrada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

Esta iniciativa busca ofrecer a los visitantes una experiencia culinaria centrada en productos del mar, con diferentes opciones tanto para consumir en el lugar como para preparar en casa.

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El evento contará con la participación de 22 comercios, que ofrecerán una amplia variedad de productos y preparaciones relacionadas con pescado y mariscos, en línea con las tradiciones de la temporada.

Según los organizadores del evento, los asistentes podrán encontrar desde ingredientes frescos hasta platos listos para el consumo, lo que convierte al festival en una alternativa tanto gastronómica como comercial dentro de la ciudad.

Este tipo de iniciativas se da en un contexto en el que el consumo de pescado aumenta considerablemente durante la Semana Santa. De acuerdo con datos citados por medios, la demanda de este alimento puede crecer cerca de un 60 % en esta temporada, impulsada por las costumbres religiosas, según datos de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).

Además, el festival se enmarca dentro de una tendencia más amplia en Bogotá, donde los centros comerciales buscan atraer visitantes mediante eventos temáticos que combinan gastronomía, entretenimiento y experiencias culturales.

El evento contará con la venta del popular pescado seco, de frutos del mar y diferentes ejemplares para preparar en casa. Adicionalmente, varios restaurantes estarán ofreciendo sus mejores platillos al público asistente.

Mojarra
El evento contará con todo tipo de preparaciones, con el fin de brindar lo mejor de la gastronomía del mar a los bogotanos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, el gerente estratégico del centro comercial ubicado al occidente de la ciudad, David Vaca, indicó que es la primera vez que el complejo agrupa a la mayoría de sus negocios de comida de mar y río bajo una sola campaña. Hizo énfasis en que el objetivo principal es la reunión de la ciudadanía en torno a una comida que vive su mejor época en la Semana Mayor.

El “Festival del Pescado” se suma así a la agenda de actividades en Bogotá durante esta temporada, en la que el comercio y la gastronomía juegan un papel clave en la dinámica económica de la capital.