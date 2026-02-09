‘Live shopping’ gana terreno en Colombia como estrategia de comercio electrónico; el caso de Stradabrand

La cultura del live streaming se ha consolidado a nivel global como un componente clave del consumo digital y un motor estratégico del comercio electrónico. Plataformas como YouTube, TikTok e Instagram han impulsado el live shopping, una modalidad en la que las transacciones se realizan en tiempo real y los usuarios pueden adquirir productos con un solo clic mientras interactúan con la marca.

En Colombia, esta estrategia mostró resultados recientes con el caso de la marca de moda Stradabrand, que, en colaboración con su partner digital, el clúster Fashion eCommerce, logró facturar $200 millones en una hora de transmisión en vivo. Durante el evento se registraron más de 700 pedidos, cerca de 1.000 personas conectadas simultáneamente y más de 10.000 visitas al sitio web. Además, el punto de venta ubicado en el centro comercial El Tesoro, en Medellín, fue utilizado como centro de producción de contenido.

David Rojas, CEO del clúster Fashion eCommerce, señaló que estos resultados ya se habían observado en una transmisión previa, en la que la marca facturó $400 millones con una inversión del 5 %, al reutilizar el video en vivo como contenido editado para redes sociales y pauta digital. “Resultados como estos demuestran que el live shopping es capaz de generar un retorno de inversión difícil de alcanzar mediante campañas tradicionales de pauta estática. Sin embargo es importante tener en cuenta que para replicar estos resultados, es necesario entender que el éxito no reside en la improvisación, sino en la profesionalización del formato”, explicó.

Rojas añadió que la efectividad del modelo radica en la combinación de la experiencia física con la conveniencia digital, al permitir que el consumidor observe el producto y resuelva dudas en tiempo real. No obstante, advirtió que en Colombia persiste una brecha de calidad frente a mercados como Corea o Estados Unidos, donde las transmisiones se producen con estándares televisivos.

En el caso de Stradabrand, la marca proyecta superar los $500 millones en ventas y alcanzar cinco millones de reproducciones tras el evento, mediante el uso de inteligencia artificial y edición profesional. Según Rojas, el live shopping se perfila como una de las tendencias más relevantes del retail, con un crecimiento proyectado del 27,2 % para 2026.