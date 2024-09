Crisis en el tapón del Darién: expertos hablan de políticas para implementarse en Latinoamérica frente a problemática migratoria

El tapón del Darién, como se le conoce al paso fronterizo que conecta Sudamérica con Centro América, se considera como uno de los pasos más peligrosos que existen en el mundo para los inmigrantes. Según los registros del Servicio Nacional Migratorio de Panamá, en lo que va del 2024, 139.000 personas han cruzado este lugar que conecta a Colombia con Panamá y, se tiene un estimado de qué 88.000 eran venezolanos.

Migrantes que van desde Colombia a través de la selva del Darién | Foto: AP

Debido al robo de las elecciones cometido por el dictador Nicolás Maduro, la crisis migratoria en Venezuela se puede agudizar aún más, debido a las oportunidades que quieren buscar estas personas en el exterior, lejos del régimen que se vive allí. Según los datos del informe El tapón del Darién, la selva donde confluye las deficientes políticas migratorias de América Latina, esa problemática debería generar mayor atención en el ámbito internacional, pues los expertos que hablan sobre el conflicto migratorio a los que se enfrentan las autoridades panameñas y colombianas.

Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights, dice que la falta de rutas legales y físicas han obligado a los migrantes a que crucen el tapón del Darién en caminatas que duran muchos días. Estos son robados y se enfrentan a todo tipo de abusos de derechos humanos. Según los reportes, 1.500 personas han sufrido violencia sexual desde abril del 2021 y marzo de del 2024.

“En una historia que conocimos sobre migrantes venezolanos conocimos que habían llegado a Necoclí desde Caracas tras haber caminado por días, y tras las elecciones y al no presentarse el tan anhelado cambio decidieron irse de Venezuela”, dice Hassan

Por otra parte, también menciona que los Estados Unidos deberán ser partícipes de las políticas internacionales que lleven a manejar estas problemáticas migratorias en la selva del Darién. La crisis migratoria en Haití, en Venezuela y los demás países, hacen que todos estos problemas se agudicen día a día. “Estas crisis puede no parecer una guerra, pero afecta a miles de personas en la región y en el mundo. Cuando hablamos de abusos de este tipo, la comunidad internacional tiene que ayudar, esta situación de los inmigrantes que solicitan asilos no es solo de ahora, o se presentan por las elecciones de Venezuela. Esto ha ocurrido por muchos años, estos crímenes no son nuevos”, aseguró Hassan.

Rostros de la migración irregular en la selva del Darién. | Foto: Fotos: AFP.

Por su parte, Francesca Ramos, de la Facultad de estudios internacionales y políticos, dice que este contexto postelectoral venezolano, mantendrá los procesos migratorios a corto y mediano plazo. “Esa intención y movimiento de retorno a Venezuela no se va a dar, hay que ser realistas. Vamos a seguir viendo un aumento migratorio por el tapón del Darién y creo que ese aumento de esa migración nos pone en un reto muy grande junto a Panamá como a Colombia. La migración va a continuar, así el presidente de Panamá haya dicho que quiere cerrar el tapón”.

“Tras el proceso electoral en Venezuela, se sabía que si no había un cambio, muchos venezolanos tomarían la decisión de salir del país, y yo creo que sobre eso se tiene que mirar que va a pasar. Hay una leve mejoría en la economía de Venezuela y si no hay un retroceso, es posible que no veamos unos movimientos de salida de venezolanos tan grandes como los que vimos en el año 2018, 2019 y 2020 provocados por las condiciones económicas y sociales que estaba viviendo ese país”, concluye Ramos.

Ronald Rodríguez, investigador del observatorio de Venezuela, menciona la importancia del Estado colombiano, quien está en la obligación de exigirle al Gobierno venezolano acabar con todos los crímenes de violencia migratoria que se presentan y la violación de derechos humanos.

“Hay más de 178 venezolanos que han huido y han llegado a Colombia luego del robo de las elecciones. El canciller Murillo debe entender que las narrativas del régimen no se pueden seguir replicando, los migrantes Venezolanos no están regresando a Venezuela y los venezolanos que no encuentran otra escapatoria están tomando la ruta del Darién”, dijo Rodríguez.