Un exmagistrado fue acusado por escándalo con una universidad privada; lo investigan por favorecer a procesados. ¿De quién se trata?

Jorge Eliécer Mola Capera era magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla y terminó metido en un escándalo de corrupción que enredó a directivos de la Universidad Metropolitana en la capital del Atlántico.

De acuerdo con una investigación de la Fiscalía, que está por completar una década en despachos judiciales, el entonces magistrado del Tribunal de Barranquilla, el 18 de septiembre de 2018, utilizó su cargo y responsabilidades para favorecer a varios procesados por hechos de corrupción en la universidad.

La acusación formal por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.

La Fiscalía advirtió que el magistrado Mola Capera ordenó suspender una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que se adelantaba contra dos involucrados en los presuntos hechos de corrupción y que eran investigados por el ente acusador. Se trata de Alberto Enrique Acosta Pérez y Alberto Enrique Acosta.

“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exmagistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Eliécer Mola Capera, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y heterogéneo, y fraude procesal. Los hechos que se le atribuyen están relacionados con posibles excesos en el ejercicio de sus funciones al afectar con sus decisiones el curso normal y legal de procesos penales”, dijo la Fiscalía.

Advierte la investigación que el magistrado Mola Capera recibió una acción de tutela en su despacho y en el curso de su estudio ordenó la suspensión de algunas decisiones que afectaban a los procesados por hechos de corrupción en la Universidad y esas decisiones, en criterio de la Fiscalía, obedecieron a intereses particulares del magistrado.

“Al dar trámite a una acción de tutela, el exfuncionario judicial ordenó la suspensión de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que se adelantaba en un juzgado de control de garantías contra el exrector de una universidad privada, Alberto Enrique Acosta Pérez; y el ex alto consejero del centro de educación superior y exdirectivo de un hospital, Alberto Enrique Acosta Pérez”, detalló la Fiscalía.

Pero suspender la audiencia de medida de aseguramiento en contra de los procesados no fue lo único que enredó al magistrado con los hechos materia de investigación. La Fiscalía advirtió que Mola Capera tomó algunas decisiones que afectaron otros actos judiciales en distintos juzgados.

“Al día siguiente, el entonces magistrado Mola Capera, como parte del estudio de la misma tutela, también dispuso interrumpir el desarrollo y cesar los efectos jurídicos de una audiencia de restablecimiento de derechos que cursaba en otro juzgado de control de garantías y que involucraba a los mismos directivos universitarios”, advirtió el ente acusador.

La Fiscalía advirtió que Mola Capera tomó algunas decisiones que afectaron otros actos judiciales en distintos juzgados.

Con la acusación formal por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal, el magistrado tendrá la posibilidad de defenderse en la Corte Suprema de Justicia, mismo lugar donde la Fiscalía buscará una condena en su contra.