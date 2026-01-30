Nación

Un exmagistrado fue acusado por escándalo con una universidad privada; lo investigan por favorecer a procesados. ¿De quién se trata?

El exfuncionario será juzgado ante la Sala Especial de Primera Instancia en la Corte Suprema.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 12:41 a. m.
Juzgados de la ciudad de Barranquilla.
Juzgados de la ciudad de Barranquilla. Foto: SEMANA - César Flechas

Jorge Eliécer Mola Capera era magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla y terminó metido en un escándalo de corrupción que enredó a directivos de la Universidad Metropolitana en la capital del Atlántico.

De acuerdo con una investigación de la Fiscalía, que está por completar una década en despachos judiciales, el entonces magistrado del Tribunal de Barranquilla, el 18 de septiembre de 2018, utilizó su cargo y responsabilidades para favorecer a varios procesados por hechos de corrupción en la universidad.

Justicia
La acusación formal por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal. Foto: Getty Images

La Fiscalía advirtió que el magistrado Mola Capera ordenó suspender una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que se adelantaba contra dos involucrados en los presuntos hechos de corrupción y que eran investigados por el ente acusador. Se trata de Alberto Enrique Acosta Pérez y Alberto Enrique Acosta.

“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exmagistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Eliécer Mola Capera, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y heterogéneo, y fraude procesal. Los hechos que se le atribuyen están relacionados con posibles excesos en el ejercicio de sus funciones al afectar con sus decisiones el curso normal y legal de procesos penales”, dijo la Fiscalía.

Nación

Murió Raúl Benoit, famoso periodista de Univisión que desafió al narcotráfico: esta sería la causa del fallecimiento

Cali

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

Cali

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

Bogotá

Escondía marihuana dentro de huevos: así habrían intentado camuflar droga en una estación de Policía en Usme

Bogotá

Economía en Bogotá creció y el desempleo es el más bajo de la historia, anunció el alcalde Carlos Fernando Galán: estos son los detalles

Nación

Así operará TransMilenio este sábado 31 de enero para llegar y salir del concierto homenaje a Yeison Jiménez

Cali

Murió Ángel Montoya, joven que se arrojó de un puente sobre el río Cauca para cumplir con un reto viral

Nación

Dos magistrados de la Corte Constitucional pidieron suspender decretos de la emergencia económica de Petro

Confidenciales

La protesta silenciosa del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar

Semana TV

“Petro presionó al Senado por elección de nuevo magistrado”: Julia Correa opina

Advierte la investigación que el magistrado Mola Capera recibió una acción de tutela en su despacho y en el curso de su estudio ordenó la suspensión de algunas decisiones que afectaban a los procesados por hechos de corrupción en la Universidad y esas decisiones, en criterio de la Fiscalía, obedecieron a intereses particulares del magistrado.

Precluyen investigación contra rector de Unimetro en Barranquilla

“Al dar trámite a una acción de tutela, el exfuncionario judicial ordenó la suspensión de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que se adelantaba en un juzgado de control de garantías contra el exrector de una universidad privada, Alberto Enrique Acosta Pérez; y el ex alto consejero del centro de educación superior y exdirectivo de un hospital, Alberto Enrique Acosta Pérez”, detalló la Fiscalía.

Pero suspender la audiencia de medida de aseguramiento en contra de los procesados no fue lo único que enredó al magistrado con los hechos materia de investigación. La Fiscalía advirtió que Mola Capera tomó algunas decisiones que afectaron otros actos judiciales en distintos juzgados.

“Al día siguiente, el entonces magistrado Mola Capera, como parte del estudio de la misma tutela, también dispuso interrumpir el desarrollo y cesar los efectos jurídicos de una audiencia de restablecimiento de derechos que cursaba en otro juzgado de control de garantías y que involucraba a los mismos directivos universitarios”, advirtió el ente acusador.

Este cambio de estrategia también ha generado dudas frente a los datos estadísticos con los que se mide la gestión de los fiscales.
La Fiscalía advirtió que Mola Capera tomó algunas decisiones que afectaron otros actos judiciales en distintos juzgados.  Foto: CARLOS JULIO MARTÍNEZ-SEMANA

Con la acusación formal por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal, el magistrado tendrá la posibilidad de defenderse en la Corte Suprema de Justicia, mismo lugar donde la Fiscalía buscará una condena en su contra.

Más de Nación

Raúl Benoit nació el 12 de agosto de 1960 y dedicó la mayor parte de su vida al ejercicio periodístico.

Murió Raúl Benoit, famoso periodista de Univisión que desafió al narcotráfico: esta sería la causa del fallecimiento

Robo camioneta a la concesión Nuevo Cauca, en el Cauca.

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

El trámite pasó al Gobierno Nacional, que es la autoridad competente para adoptar la decisión final en materia de extradición.

Ordenan reforzar seguridad en Tuluá tras inminente extradición del narco Pipe Tuluá

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Escondía marihuana dentro de huevos: así habrían intentado camuflar droga en una estación de Policía en Usme

Juzgados de la ciudad de Barranquilla.

Un exmagistrado fue acusado por escándalo con una universidad privada; lo investigan por favorecer a procesados. ¿De quién se trata?

Llegada de los vagones del metro de Bogotá, al puerto de Cartagena.

Economía en Bogotá creció y el desempleo es el más bajo de la historia, anunció el alcalde Carlos Fernando Galán: estos son los detalles

Entre los cierres autorizados se encuentran tramos de la transversal 28, la calle 53B bis y la calle 57A.

Así operará TransMilenio este sábado 31 de enero para llegar y salir del concierto homenaje a Yeison Jiménez

Ángel Montoya, tulueño de 30 años que murió al tirarse al río Cauca en un reto viral.

Murió Ángel Montoya, joven que se arrojó de un puente sobre el río Cauca para cumplir con un reto viral

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que las labores de identificación se realizaron a partir de estudios técnico-científicos.

Medicina Legal confirmó que ya concluyeron las labores de identificación de las 15 víctimas del accidente aéreo del avión Satena

Gobierno no descarta reactivar las órdenes de captura contra alias Calarcá, cabecilla de las Disidencias de las Farc, en diálogos de paz

Noticias Destacadas