El exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, fue acusado este miércoles 28 de enero ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

El exmandatario, quien ya enfrenta varios procesos penales y disciplinarios por irregularidades en la contratación durante su mandato. En este caso, según resalta el escrito de acusación, Castillo Cisneros incurrió en irregularidades durante la tramitación y celebración del contrato de obra No. 544 del 26 de diciembre de 2014 con el Consorcio Desarrollo Vial Arauca, por un valor de $16.387.075.143, el cual fue adicionado el 20 de agosto de 2015 en cuantía de $4.572.396.230.

Para el ente investigador, teniendo en cuenta su cargo, el gobernador entregó, al parecer, directamente el contrato de obra, incumpliendo los principios básicos y mínimos de contratación.

Además, se cuestionó el hecho de que realizara modificaciones sobre la marcha en la celebración del contrato, lo cual afectó su desarrollo y ejecución. Teniendo en cuenta que era una obra vial de gran importancia, la Fiscalía General indicó que se afectó la calidad de vida de los ciudadanos, así como el patrimonio de la Gobernación.

“El acto de elaboración fue realizado a instancia del gobernador Castillo Cisneros, quien dio apertura al proceso de selección y adoptó los pliegos de condiciones elaborados por criterios que vulneraron el principio de transparencia objetiva y limitaron la libre competencia”, señaló la Fiscalía General.

Igualmente, se alertó que adicionó un contrato de ‘obras de glorieta’ sin contar con ningún tipo de especificación técnica. En este caso, no se realizó ningún tipo de licitación pública, como lo ordena la ley.

Todas estas acciones las realizó, como advierte la Fiscalía, como servidor público, ordenador del gasto y responsable de la contratación del departamento.

“El doctor José Facundo Castillo Cisneros, como gobernador del departamento de Arauca, tenía pleno conocimiento de que su actuar estaba en contravía del estatuto de la contratación estatal”, precisa la acusación. Esto teniendo en cuenta que ya había recibido advertencias sobre las fallas en su actuar.

“El gobernador Castillo Cisneros era consciente de su proceder y quiso llevar los comportamientos que vulneraron el bien jurídicamente tutelado de la administración pública, sin que mediara en su proceder causal de justificación”, añadió la Fiscalía.

En este proceso penal, la Corte avaló como víctimas a la gobernación de Arauca y a la Contraloría General de la República

En la actualidad, el exgobernador se encuentra preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, cumpliendo una condena por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

