La candidata favorita en las presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, prometió expulsar a los migrantes indocumentados, atraer inversiones estadounidenses y extender la marea de gobiernos de derecha en Latinoamérica, durante una entrevista exclusiva con la AFP en vísperas de las elecciones del domingo.

La hija del exmandatario Alberto Fujimori postula por cuarta vez al cargo, y se comprometió a “recuperar el orden” en los primeros 100 días de un eventual gobierno, en un país sumido en la criminalidad.

También cerró filas con Estados Unidos y los mandatarios conservadores de Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, habla durante una entrevista con AFP en la sede del partido en Lima el 10 de abril de 2026. Foto: AFP

Keiko Fujimori, de 50 años, corre con una leve ventaja en las preferencias de voto con cerca del 15%, según sondeos del pasado domingo, los últimos autorizados antes de la elección. Este resultado le permitiría disputar un balotaje en junio.

Habrá un total de 35 candidatos. Sus principales rivales incluyen un comediante, un empresario millonario, un político de centro de 80 años y el heredero político del expresidente izquierdista Pedro Castillo.

“Mi rol, de ser elegida presidenta, será motivar a que los Estados Unidos vuelvan a participar más activamente” en la economía peruana, señaló en una sede de campaña en Lima.

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La nación andina es la segunda mayor receptora de inversiones del gigante asiático en Latinoamérica, solo superada por Brasil, con al menos 29 mil millones de dólares entre 2005 y 2025, según China Global Investment Tracker.

La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, pronuncia un discurso durante el cierre de su campaña electoral en Lima, Perú, el jueves 9 de abril de 2026. Foto: AP

“Latinoamérica está girando hacia una corriente en donde se está priorizando la libertad, las inversiones y recuperar el control y la seguridad”, dijo Fujimori respecto al ascenso de la derecha con líderes como Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa y Rodrigo Paz.

“Faltan Colombia y Perú”, agregó. Keiko Fujimori se postuló en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Todas las perdió en segunda vuelta.

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Perú arrastra una profunda crisis política con ocho presidentes diferentes en una década, cuatro de ellos destituidos por el Parlamento, donde el fujimorismo ha sido la fuerza más importante, y otros dos empujados a renunciar.

La candidata promete ser conciliadora esta vez. “He cometido errores también, en tener momentos de mucha confrontación. Y de eso hemos aprendido (...) a priorizar el diálogo y fomentar consensos”, dijo.

La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, gesticula durante el cierre de su campaña en Lima, Perú, el jueves 9 de abril de 2026. (Foto AP/Guadalupe Pardo) Foto: AP

Fujimori es seguida de cerca en las intenciones de voto por el comediante Carlos Álvarez, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, el empresario de medios Ricardo Belmont y el izquierdista Roberto Sánchez.

Más de 27 millones de peruanos votarán el domingo para elegir un nuevo presidente y, por primera vez desde 1990, diputados y senadores, dejando atrás un Congreso unicameral.

*Con información de AFP.