Nicolás Maduro y su defensa desatan batalla legal en Estados Unidos: piden anular su caso por narcotráfico

Las sanciones sobre el régimen venezolano podrían hacer que Maduro se quedara sin su abogado, que estaría dispuesto a renunciar.

Juan Felipe Useche Chacón

27 de febrero de 2026, 8:19 a. m.
Nicolás Maduro en un retrato en la corte de Nueva York. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Getty Images

El caído dictador venezolano Nicolás Maduro, junto a su defensa legal, solicitaron a un juez federal de los Estados Unidos que desestime el caso penal en su contra por narcotráfico, por el cual fue capturado el pasado 3 de enero en una operación militar realizada en Caracas, según reporta AP.

Las razones vienen de una queja formal que se había conocido esta semana, y por la cual su equipo legal había alegado. Según se demanda, la administración estadounidense ha interferido con su derecho constitucional a defenderse al bloquear que el gobierno de Venezuela pague sus honorarios legales.

Si bien se conocía que la defensa legal y el mismo Maduro habían presentado una queja a la corte por la falta de financiamiento, ahora se conoce que el equipo jurídico del caído dictador busca que se desestime su caso y se buscaría que el dictador salga en libertad al no tener cuentas pendientes con la justicia norteamericana.

En una moción presentada el jueves ante el juez Alvin Hellerstein en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, el abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, argumentó que la negativa del gobierno estadounidense a permitir que Caracas cubra los costos de su defensa viola la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho a un abogado de elección para un acusado.

El abogado Barry J. Pollack, con más de 30 años de experiencia en litigios federales de alto perfil, fue designado para representar a Nicolás Maduro. Foto: Tomado de internet / Montaje El País

Pollack afirmó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también conocida como ‘Lista Clinton’, había otorgado inicialmente el 9 de enero una excepción a las sanciones financieras que permitía al gobierno venezolano pagar los honorarios de Nicolás Maduro.

Sin embargo, esa autorización fue revocada poco después “sin explicación”, dejando en vigor únicamente una licencia que permite pagar los honorarios de los abogados de su esposa, Cilia Flores, según la presentación judicial dada a conocer por varios medios estadounidenses.

Caos en juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos: abogado se presentó a defender al dictador sin autorización

“La revocación de la autorización para que el gobierno venezolano pague sus honorarios interfiere con la capacidad del señor Maduro de contratar a un abogado y, por lo tanto, con su derecho bajo la Sexta Enmienda a un abogado de su elección”, dijo Pollack en los documentos presentados ante la corte en Nueva York, misma ciudad donde el caído dictador permanece detenido.

Maduro y Flores, ambos acusados por fiscales estadounidenses de abuso de poder para ayudar a narcotraficantes durante años de gobierno, se declararon no culpables el 5 de enero y permanecen detenidos mientras esperan juicio. La revocación de la licencia se produjo apenas días después de su captura el 3 de enero en una operación militar en Caracas, que marcó un punto de inflexión en la larga confrontación entre Washington y el régimen venezolano.

Nicolás Maduro (izquierda), y su esposa, Cilia Flores (segunda desde la derecha), comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores, Mark Donnelly (segundo desde la izquierda), y Andrés Sánchez, el lunes 5 de enero de 2026 en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP)
Nicolás Maduro (izquierda), y su esposa, Cilia Flores (segunda desde la derecha), comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores, entre ellos Barry Pollack. Foto: AP

Pollack aseguró que no puede continuar representando a Maduro sin la financiación adecuada y que la decisión del Departamento del Tesoro de revocar la autorización de pago plantea dudas sobre la equidad del proceso. En la moción, señaló que de no desestimarse los cargos, evaluará su retiro como abogado defensor por la imposibilidad de sostener la defensa legal sin recursos.

El gobierno estadounidense no ha respondido de inmediato a las solicitudes de la prensa para hablar sobre el lío jurídico, al igual que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que presentó los cargos, que también declinaron hacer comentarios. Es de recordar que Nicolás Maduro tendrá su siguiente audiencia ante el jurado el 26 de marzo.

Nicolás Maduro decide guardar silencio en proceso por narcotráfico contra señalado aliado del dictador

Según AP, el panorama para el gobierno de Estados Unidos es más complicado de lo que parece, ya que si permitiera que Venezuela pague el costo de la defensa legal de Maduro, podría complicar los esfuerzos de los fiscales en el tribunal para refutar el argumento del líder depuesto de que su captura fue ilegal.

Esto se debe a que la aceptación del pago podría ser vista como un reconocimiento jurídico a un gobierno legal, y que, por lo tanto, como jefe de un Estado extranjero, es inmune al procesamiento bajo el derecho estadounidense e internacional.

