Confidenciales

CORI llama a Colombia y Ecuador a no avivar las diferencias con la “diplomacia del micrófono y las redes sociales”

Además, considera necesario activar un encuentro entre los dos jefes de Estado, Daniel Noboa y Gustavo Petro, para llegar a un acuerdo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
23 de enero de 2026, 7:52 p. m.
El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) habló sobre la decisión de Ecuador, en cabeza de Daniel Noboa, de imponer aranceles a Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, rechazó la medida y respondió con más aranceles.
El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) habló sobre la decisión de Ecuador, en cabeza de Daniel Noboa, de imponer aranceles a Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, rechazó la medida y respondió con más aranceles. Foto: Daniel Noboa: Paolo Blocco/Getty Images. CORI: Logo. Gustavo Petro: Presidencia de Colombia.

El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI), centro de pensamiento de carácter privado que promueve el estudio y análisis de temas de la política internacional colombiana, se pronunció este viernes 23 de enero sobre la decisión de Ecuador, en cabeza de Daniel Noboa, de imponer aranceles a Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, rechazó la medida y respondió con más aranceles.

Esa organización les hizo “un llamado a las dos partes para que prime el diálogo, la prudencia y la solución negociada ante cualquier diferencia que pueda existir”.

Insistió, de hecho, en que “se deben activar —de forma inmediata— los mecanismos binacionales que permitan hacer una evaluación de la situación actual y trazar una hoja de ruta en materia de comercio, seguridad, cooperación judicial, desarrollo fronterizo, migración, entre otros”.

“Relación entre Colombia y Ecuador trasciende lo comercial”: dice el Consejo Gremial, que llama al restablecimiento bilateral

El Centro hizo el llamado dado que —según expuso— la seguridad del Ecuador y de Colombia es de interés nacional para ambos países —que recalca son hermanos— y que, por lo tanto, “se impone la cooperación en todos los frentes, incluyendo la cooperación de terceros”.

Confidenciales

“Vienen jugando con el futuro de nuestra región”: Yamil Arana alerta sobre recorte presupuestal que pondría en riesgo al Canal del Dique

Confidenciales

Alocuciones de Petro han durado más de 48 horas, mientras que las de Uribe, Duque y Santos tan solo 29 horas: “Charlatán”

Confidenciales

Congresista estadounidense Carlos Giménez lanzó advertencia al régimen de Venezuela: “No vamos a parar”

Confidenciales

Proponen proyecto de ley para eliminar las Cámaras de Comercio: “El sistema actual no promueve empresas”

Confidenciales

Joe Biden consideró capturar a Nicolás Maduro en un viaje internacional

Confidenciales

Enrique Vargas Lleras, reelegido como presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá

Confidenciales

Este es el general que asume el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares: le contamos

Dinero

Exviceministro Gustavo García advierte sobre arancel de Ecuador: “Los grupos criminales no cruzan por la aduana pagando aranceles”

Macroeconomía

Cancillería ecuatoriana no podrá asistir a la reunión con Colombia, tras la guerra arancelaria: hicieron nueva propuesta de fecha

Macroeconomía

Secretario de la CAN pide a Gustavo Petro y Daniel Noboa la postergación de las medidas anunciadas por las dos naciones

El comunicado de prensa sentencia, además, que “las diferencias actuales no deben ser avivadas mediante el uso de la denominada diplomacia del ‘micrófono’ y de las redes sociales”, de la que dijo, de manera contundente:

Solo contribuye a generar tensiones innecesarias e intromisiones indebidas en los asuntos internos de otras naciones. Una diplomacia profesional y constructiva es el eje rector para una convivencia sana y pacífica entre las naciones”.

Más de Confidenciales

Daniel Noboa, Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales CORI y Gustavo Petro

CORI llama a Colombia y Ecuador a no avivar las diferencias con la “diplomacia del micrófono y las redes sociales”

Yamil Arana, gobernador de Bolívar.

“Vienen jugando con el futuro de nuestra región”: Yamil Arana alerta sobre recorte presupuestal que pondría en riesgo al Canal del Dique

Gustavo Petro, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Alocuciones de Petro han durado más de 48 horas, mientras que las de Uribe, Duque y Santos tan solo 29 horas: “Charlatán”

Congresista Carlos Giménez

Congresista estadounidense Carlos Giménez lanzó advertencia al régimen de Venezuela: “No vamos a parar”

Abogado Néstor García lanza propuesta al próximo Congreso de Colombia

Proponen proyecto de ley para eliminar las Cámaras de Comercio: “El sistema actual no promueve empresas”

Joe Biden y Nicolás Maduro.

Joe Biden consideró capturar a Nicolás Maduro en un viaje internacional

ENRIQUE VARGAS LLERAS

Enrique Vargas Lleras, reelegido como presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá

Brigadier general Omar Yesid Moreno Sandoval.

Este es el general que asume el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares: le contamos

Carlos Fernando Galán y Gustavo Petro.

El San Juan de Dios y el Multicampus de Suba, los dos puntos clave del encuentro privado entre Petro y Galán: “En la diferencia podemos llegar a acuerdos”

El expresidente Iván Duque se pronunció frente a la captura de Nicolás Maduro.

Iván Duque explica qué ocurrió el 3 de enero con la extracción de Nicolás Maduro

Noticias Destacadas