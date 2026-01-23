El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI), centro de pensamiento de carácter privado que promueve el estudio y análisis de temas de la política internacional colombiana, se pronunció este viernes 23 de enero sobre la decisión de Ecuador, en cabeza de Daniel Noboa, de imponer aranceles a Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, rechazó la medida y respondió con más aranceles.

Esa organización les hizo “un llamado a las dos partes para que prime el diálogo, la prudencia y la solución negociada ante cualquier diferencia que pueda existir”.

Insistió, de hecho, en que “se deben activar —de forma inmediata— los mecanismos binacionales que permitan hacer una evaluación de la situación actual y trazar una hoja de ruta en materia de comercio, seguridad, cooperación judicial, desarrollo fronterizo, migración, entre otros”.

“Relación entre Colombia y Ecuador trasciende lo comercial”: dice el Consejo Gremial, que llama al restablecimiento bilateral

El Centro hizo el llamado dado que —según expuso— la seguridad del Ecuador y de Colombia es de interés nacional para ambos países —que recalca son hermanos— y que, por lo tanto, “se impone la cooperación en todos los frentes, incluyendo la cooperación de terceros”.

El comunicado de prensa sentencia, además, que “las diferencias actuales no deben ser avivadas mediante el uso de la denominada diplomacia del ‘micrófono’ y de las redes sociales”, de la que dijo, de manera contundente:

“Solo contribuye a generar tensiones innecesarias e intromisiones indebidas en los asuntos internos de otras naciones. Una diplomacia profesional y constructiva es el eje rector para una convivencia sana y pacífica entre las naciones”.