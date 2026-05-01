Vladimir Padrino reaparece en un video en redes sociales, tras su destitución como ministro de Defensa

El exministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, apareció en redes sociales en un video publicado en la red social X, después de que la presidenta interina, Delcy Rodríguez lo retirara del cargo militar.

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El pasado 13 de abril, Rodríguez designó al general como ministro de agricultura casi un mes después de su destitución de la estratégica cartera de Defensa en medio de una reestructuración del alto mando militar.

Padrino López estuvo al frente de las fuerzas armadas venezolanas durante más de una década y era considerado un fiel aliado de Nicolás Maduro, capturado en una operación estadounidense el 3 de enero.

Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez Foto: x/@vladimirpadrino

En el video se puede ver al ahora ministro de agricultura anunciando el inicio de vacunación contra la fiebre aftosa en el país.

“Anunciamos que, desde hoy, arranca el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, como uno de los protocolos establecidos para obtener la certificación internacional del país libre de esta enfermedad ante la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA)“, dice el mensaje emitido por Padrino.

“Hoy es un día muy especial porque estamos lanzando el ciclo primero de vacunación contra la fiebre aftosa, un plan estratégico que la presidenta Delcy Rodríguez ha puesto su interés para que Venezuela sea certificada”, dice el exmilitar en el video.

Padrino López aprovechó para arremeter contra las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Anunciamos que, desde hoy, arranca el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa, como uno de los protocolos establecidos para obtener la certificación internacional del país libre de esta enfermedad ante la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA). pic.twitter.com/9FFBugwk1g — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) May 1, 2026

“Las sanciones han limitado nuestra certificación aun cuando no hemos presentado un fiebre aftosa desde el 2013, aún así, las sanciones han sido un obstáculo para avanzar en el proceso de certificación”, dijo.

“Venezuela vuela alto sin sanciones y libre de fiebre aftosa”, concluyó.

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Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina, ha cambiado la mitad del gabinete de gobierno que heredó de Maduro.

También cambió a todos los integrantes del alto mando militar y a gran parte de los comandantes regionales del ejército.

Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino Foto: AFP

Estas medidas redujeron la presencia castrense en un gabinete que ahora mantiene a seis de sus 32 ministerios con militares a la cabeza.

“Informo que he designado al GJ. Vladimir Padrino López como nuevo Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras”, informó Rodríguez en el servicio de mensajería Telegram.

“A partir de ahora, asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país”, detalló.

Vladimir Padrino Exministro de Defensa de Venezuela Foto: dpa/picture alliance via Getty Images

La Fuerza Armada ha declarado su apoyo a Rodríguez y a sus nuevas medidas de gobierno, con las cuales ha revertido muchas de las políticas aplicadas por el chavismo en las últimas dos décadas.