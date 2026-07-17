El impactante informe de la CIA sobre manipulación electoral en Venezuela coincide con denuncias del Pollo Carvajal

La desclasificación de un memorando de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre presuntas capacidades desarrolladas por el chavismo para manipular sistemas de votación electrónica volvió a poner sobre la mesa denuncias que Hugo “El Pollo” Carvajal había realizado meses antes al presidente estadounidense Donald Trump.

El documento divulgado esta semana por la administración republicana recopila reportes de inteligencia elaborados entre 2004 y 2020 sobre supuestos planes impulsados durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para alterar resultados electorales mediante herramientas tecnológicas. Entre otros elementos, el memorando menciona el interés sostenido del chavismo en intervenir sistemas de votación electrónica y hace referencia a la empresa Smartmatic.

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Las revelaciones guardan similitud con una carta que Carvajal envió a Trump en diciembre de 2025. En ese documento, el exjefe de inteligencia militar venezolano sostuvo que Smartmatic “nació como una herramienta electoral del régimen venezolano” y afirmó que las elecciones “pueden amañarse con el software”, aunque no presentó pruebas ni identificó procesos electorales específicos en los que presuntamente hubiera ocurrido esa manipulación.

Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia venezolano, podría convertirse en testigo clave en investigaciones contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. Foto: Composición Semana X @UHN_Plus/FB/Nicolás Maduro

En el documento desclasificado, la CIA describe distintos reportes de inteligencia sobre capacidades técnicas que habrían sido desarrolladas por el chavismo para intervenir en procesos electorales dentro de Venezuela, como denunció en su día Carvajal.

Según el texto, algunas de esas capacidades incluían la alteración de archivos digitales de votación, la replicación de datos enviados a centros de cómputo y la sustitución de registros electorales para ocultar modificaciones en los resultados.

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Uno de los aspectos más llamativos del informe es que recoge reportes según los cuales Hugo Chávez habría impulsado mecanismos para garantizar ventajas electorales mediante sistemas electrónicos. Incluso menciona evaluaciones de inteligencia que describían planes para desplegar máquinas de votación alteradas en centros electorales considerados estratégicos antes de las elecciones presidenciales de 2012.

Aun así, la CIA señala que su evaluación oficial sobre los comicios venezolanos de 2012 concluyó que no existió un fraude electrónico masivo y recordó que diversos indicadores, como las encuestas previas, el reconocimiento de los resultados por parte de la oposición y análisis estadísticos realizados por la comunidad de inteligencia, respaldaban la victoria de Chávez en esa elección.

Hugo Chávez y Nicolás Maduro intentaron manipular elecciones en Venezuela desde 2004. Foto: Getty Images

El memorando también reafirma una conclusión alcanzada por la comunidad de inteligencia estadounidense en 2006, que ni Smartmatic ni el Gobierno venezolano tenían la capacidad de manipular de manera predecible el resultado de elecciones fuera de Venezuela.

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Por su parte, Smartmatic ha rechazado reiteradamente los señalamientos. La compañía sostiene que nunca fue propiedad del Gobierno venezolano ni estuvo bajo su control y afirma que no existe evidencia de que su tecnología haya sido utilizada para alterar elecciones en Estados Unidos, como ha dejado entrever el presidente Trump.