Caso de Hugo el ‘Pollo’ Carvajal toma radical giro. Denunció financiación chavista a Petro y vínculos con las Farc

El exjefe de inteligencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, acusado por EE. UU. de narcotráfico, ha dado varias revelaciones sobre el régimen venezolano.

Redacción Mundo
21 de octubre de 2025, 11:13 a. m.
El mayor general retirado Hugo Carvajal, quien durante más de una década fue asesor del presidente Hugo Chávez, en una foto el 15 de septiembre de 2019 en Madrid, España. (AP Foto/Manu Fernandez, Archivo)
El mayor general retirado Hugo Carvajal, quien durante más de una década fue asesor del presidente Hugo Chávez. | Foto: AP

Un documento judicial fechado el 17 de octubre de 2025, firmado por el juez Alvin K. Hellerstein en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, aplazó la fecha de sentencia del exjefe de inteligencia venezolano Hugo Armando “El Pollo” Carvajal, quien por más de una década fue la figura más importante en materia de seguridad de Hugo Chávez.

La orden mueve la diligencia originalmente programada para el 29 de octubre al 19 de noviembre de 2025 a las 10:00 a.m. y deja sin efecto la entrada ECF No. 253— introduce un nuevo ritmo procesal que coincide con la fase en la que Carvajal viene colaborando con la fiscalía y aportando declaraciones de alto impacto político.

Contexto: ¿Qué es el Cartel de los Soles? La organización a la que presuntamente estaría vinculado Nicolás Maduro, según Estados Unidos

La postergación visible en el expediente, es un dato relevante, ya que causas de esta naturaleza los aplazamientos pueden significar que fiscales y defensa pueden concretar acuerdos, revisen pruebas o coordinen aportes de cooperación que puedan implicar testimonio, documentación o solicitudes de asistencia internacional. La nueva fecha de sentencia abre un lapso en el que podrían publicarse o entregarse más elementos derivados de la cooperación de Carvajal.

Carvajal, extraditado a Estados Unidos tras años de litigio y huidas, se declaró culpable este año ante la corte de Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. En el marco de su negociación con los fiscales, el exalto oficial empezó a vincular a actores del chavismo con redes de financiamiento político en la región y a señalar supuestos contactos y coordinación con la guerrilla colombiana de las Farc.

Hugo Pollo Carvajal Gustavo Petro
Hugo Pollo Carvajal denunció supuesta financiación chavista a Gustavo Petro | Foto: AFP / Presidencia

Entre las afirmaciones más explosivas que circulan está la acusación de que recursos provenientes de la régimen venezolano habían sido destinados para la financiación de campañas de varios movimientos alternativos en la región, por ejemplo, se terminó vinculando el nombre del presidente Gustavo Petro, así como a otras figuras de la izquierda en el mundo.

Los líderes y movimientos que habrían recibido el apoyo financiero del régimen chavista habrían sido Néstor Kirchner, en Argentina; Evo Morales, en Bolivia; Lula da Silva, en Brasil; Fernando Lugo, en Paraguay; Ollanta Humala, en Perú; Manuel Zelaya, en Honduras; Gustavo Petro, en Colombia; el Movimiento Cinco Estrellas, en Italia, y Podemos, en España.

Contexto: Gustavo Petro reaccionó a la acusación del Pollo Carvajal sobre financiación del chavismo a su campaña

El presidente colombiano negó categóricamente cualquier vínculo financiero con el régimen de Nicolás Maduro y calificó las imputaciones como infundadas. Jurídicamente, la relevancia de las declaraciones de un imputado en cooperación depende de su formalización en actas, de la presentación de pruebas independientes y del cotejo que realicen las autoridades competentes.

El Pollo’ Carvajal fue capturado en Madrid, luego de haber estado huyendo de la justicia desde el 2019
El Pollo’ Carvajal fue capturado en Madrid, luego de haber estado huyendo de la justicia desde el 2019 | Foto: Europapress

Carvajal a medidas de este año, aceptó su responsabilidad ante el juez Hellerstein por haber participado en una estructura que, según la Fiscalía del Distrito Sur, coordinó envíos de cocaína hacia Estados Unidos en alianza con las Farc.

“Hugo Armando Carvajal Barrios fue uno de los hombres más poderosos de Venezuela. Durante años, él y otros funcionarios del Cártel de Los Soles usaron la cocaína como arma, inundando Nueva York y otras ciudades estadounidenses con veneno”, manifestó en su día Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York.

Contexto: “Somos una sola patria”: el mensaje de apoyo de Maduro a Colombia ante grave crisis de Petro con Trump

Los fiscales estadounidenses sostienen que, durante años, esa red operó con protección de altos funcionarios venezolanos, aprovechando recursos del Estado para facilitar operaciones ilícitas y fortalecer alianzas políticas y militares con grupos insurgentes.

