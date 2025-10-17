Este viernes 17 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a las graves acusaciones que lanzó Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, el exjefe de inteligencia de Hugo Chávez.

De acuerdo con la información que se conoció, el Pollo’ Carvajal expresó ante las autoridades de España que el chavismo habría financiado la campaña de Gustavo Petro.

Por medio de su cuenta personal de X, el jefe de Estado desestimó los señalamientos: “Eso lo dice siempre desde hace una década, y desde hace una década, cuando va a los jueces, le preguntan por mi caso, y siempre se desdice judicialmente”.

Esos electos los reveló el diario The Objective, expresando de manera directa que la revelación fue en 2021. Dijo que en el entonces gobierno del líder venezolano financió diferentes campañas electorales de políticos de izquierda en la región y en Europa.

De la misma manera, y de acuerdo con las transcripciones filtradas, Carvajal afirmó: “El Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años”, de acuerdo con lo revelado por The Objective.