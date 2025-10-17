Suscribirse

Política

Gustavo Petro reaccionó a la acusación del ‘Pollo’ Carvajal sobre financiación del chavismo a su campaña

El jefe de Estado desestimó las versiones del exjefe de inteligencia de Hugo Chávez.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de octubre de 2025, 11:54 p. m.
Hugo 'El Pollo' Carvajal y Gustavo Petro
Hugo 'El Pollo' Carvajal y Gustavo Petro | Foto: Getty Images / Presidencia

Este viernes 17 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a las graves acusaciones que lanzó Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, el exjefe de inteligencia de Hugo Chávez.

De acuerdo con la información que se conoció, el Pollo’ Carvajal expresó ante las autoridades de España que el chavismo habría financiado la campaña de Gustavo Petro.

Por medio de su cuenta personal de X, el jefe de Estado desestimó los señalamientos: “Eso lo dice siempre desde hace una década, y desde hace una década, cuando va a los jueces, le preguntan por mi caso, y siempre se desdice judicialmente”.

Esos electos los reveló el diario The Objective, expresando de manera directa que la revelación fue en 2021. Dijo que en el entonces gobierno del líder venezolano financió diferentes campañas electorales de políticos de izquierda en la región y en Europa.

De la misma manera, y de acuerdo con las transcripciones filtradas, Carvajal afirmó: “El Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años”, de acuerdo con lo revelado por The Objective.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonarios ficharía a una figura de Santa Fe: le daría golpe para la Libertadores 2026

2. Murió la menor de 9 años, que duró 5 días luchando por su vida, tras un impacto de bala perdida en Cartagena

3. Gustavo Petro reaccionó a la acusación del ‘Pollo’ Carvajal sobre financiación del chavismo a su campaña

4. El llamado a Otty Patiño por crímenes de negociadores de paz en el norte de Colombia. “Tienen licencia para delinquir”

5. El cantante colombiano Juan Duque habló de su pérdida más dolorosa y cómo lo afrontó: “Tenía ocho años”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petropollo carvajal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.