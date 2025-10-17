Suscribirse

“Deje de burlarse de nosotros”: Gustavo Petro vivió tenso momento en pleno evento público. Así reaccionó el presidente

El hecho llamó la atención de los asistentes al acto de reconocimiento de persecución al Colectivo de Abogados.

Redacción Semana
17 de octubre de 2025, 7:53 p. m.
Este viernes 17 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, fue interrumpido en pleno evento público por uno de los asistentes, quien tomó la decisión de alzar la voz y lanzar un fuerte reclamo al mandatario colombiano.

El tenso momento se registró en el acto de reconocimiento internacional por la persecución al Colectivo de Abogados, el cual se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.

Contexto: “Ay, Noruega”: Petro lanzó pulla a María Corina Machado, nobel de paz. Esta fue la conversación que disgusto al presidente

“Podía conocer una mujer, que no se da, a la salida de la misa. Ahí me quedaba yo esperando a ver si algo pasaba en mi corazón. Y no había discotecas, entonces nuestra distracción después de las 7 de la noche, porque si alguien tenía novia, entonces el papá y la mamá estaban en la sala”, relató el mandatario colombiano.

Posteriormente, una persona lo interrumpió expresando una arenga en contra del jefe de Estado: “Deje de burlarse de nosotros”, pidiendo a su vez que se concentrara en el acto de reconocimiento de perdón.

Petro, luego de ese momento que vivió, reaccionó con un “¡ay, Dios!”, y luego expresó: “Estoy en eso. Usted me tiene algo, pero voy para allá. Y este será, digamos, el hecho por el cual se recuerde este evento, lamentablemente”.

“Pero así es, porque yo sé las discusiones que ustedes han tenido entre ustedes también. Pero tengo que hablar de mi propia realidad porque yo hablo es con mi corazón, nunca con la mentira. Otros presidentes podrán tener y votarán por ellos, si quieren, la mentira. De eso sí hay, de eso sí hay y harto. Pero yo hablo con mi corazón. Y aunque ya me hizo salir de dónde iba, podemos volver al tema del genocidio de Palestina y Colombia, así disguste”, avanzó el presidente Petro.

Entre tanto, sobre el acto de perdón y de acuerdo con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “determinó la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la persecución estatal contra defensores de derechos humanos, que incluyó actividades de inteligencia ilegal, estigmatización y amenazas”, señaló la Casa de Nariño.

Estas son algunas medidas de reparación:

  • La realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, concertado con las víctimas.
  • La publicación y difusión de la sentencia en portales oficiales y medios nacionales.
Contexto: Gustavo Petro se sacó la espina y reveló detalles de la alocución que, según él, fue censurada: “Quiero hacerla”
  • La prestación de atención médica y psicológica a las víctimas que lo requieran.
  • Indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, entre otras disposiciones.

