“Deje de burlarse de nosotros”: Gustavo Petro vivió tenso momento en pleno evento público. Así reaccionó el presidente

Este viernes 17 de octubre, el presidente de la República, Gustavo Petro, fue interrumpido en pleno evento público por uno de los asistentes, quien tomó la decisión de alzar la voz y lanzar un fuerte reclamo al mandatario colombiano.

El tenso momento se registró en el acto de reconocimiento internacional por la persecución al Colectivo de Abogados, el cual se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.

“Podía conocer una mujer, que no se da, a la salida de la misa. Ahí me quedaba yo esperando a ver si algo pasaba en mi corazón. Y no había discotecas, entonces nuestra distracción después de las 7 de la noche, porque si alguien tenía novia, entonces el papá y la mamá estaban en la sala”, relató el mandatario colombiano.

Posteriormente, una persona lo interrumpió expresando una arenga en contra del jefe de Estado: “Deje de burlarse de nosotros”, pidiendo a su vez que se concentrara en el acto de reconocimiento de perdón.

“Deje de burlarse de nosotros”: una persona interrumpió el discurso del presidente Gustavo Petro durante el acto de responsabilidad por persecución al Colectivo de Abogados. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/7nTmBabZnR — Revista Semana (@RevistaSemana) October 17, 2025

Petro, luego de ese momento que vivió, reaccionó con un “¡ay, Dios!”, y luego expresó: “Estoy en eso. Usted me tiene algo, pero voy para allá. Y este será, digamos, el hecho por el cual se recuerde este evento, lamentablemente”.

“Pero así es, porque yo sé las discusiones que ustedes han tenido entre ustedes también. Pero tengo que hablar de mi propia realidad porque yo hablo es con mi corazón, nunca con la mentira. Otros presidentes podrán tener y votarán por ellos, si quieren, la mentira. De eso sí hay, de eso sí hay y harto. Pero yo hablo con mi corazón. Y aunque ya me hizo salir de dónde iba, podemos volver al tema del genocidio de Palestina y Colombia, así disguste”, avanzó el presidente Petro.

Casa de Nariño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Entre tanto, sobre el acto de perdón y de acuerdo con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “determinó la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la persecución estatal contra defensores de derechos humanos, que incluyó actividades de inteligencia ilegal, estigmatización y amenazas”, señaló la Casa de Nariño.

Estas son algunas medidas de reparación:

La realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, concertado con las víctimas.

La publicación y difusión de la sentencia en portales oficiales y medios nacionales.