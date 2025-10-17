“Ay Noruega”: Petro lanzó pulla a María Corina Machado Nobel de Paz. Esta fue la conversación que disgusto al presidente

No pasó desapercibido para el presidente de la República, Gustavo Petro, una conversación que tuvo la líder de la oposición venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado, con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Ese diálogo motivó al mandatario colombiano, ha lanzar una nueva pulla a Machado y de paso a Noruega por el galardón a María Corina Machado.

“¡Ay! Noruega. Los sabios nórdicos antiguos del norte, que cuidan la frontera norte de la humanidad, deben seguir cuidando la libertad y la vida de los pueblos del sur”, afirmó el mandatario colombiano en su cuenta personal de X.

Además, expresó: “El país que resistió solo a los Nazis. Que dio sus batallas desde las nieves y las montañas, contra los genocidas, no puede dejarse ser usado para ayudar a los genocidas”.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 17, 2025

La radical postura de Petro, se dio luego de que la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reveló que “la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llamó hace poco a Netanyahu”, luego de haber sido nombrada como ganadora del premio en Noruega.

Además, se desprende del comunicado: “La señora Machado expresó al primer ministro su profundo agradecimiento por sus decisiones y acciones decididas durante la guerra, así como por los logros de Israel. También elogió el acuerdo para la liberación de los rehenes en Gaza”.

“La señora Machado agregó que valora la lucha incansable contra el eje del mal iraní, que actúa no solo contra Israel, sino también contra el pueblo de Venezuela”, agregó el documento que dio a conocer el gobierno de Israel.

Sobre la conversación, se estableció que, “el primer ministro felicitó a la señora Machado por la concesión del premio Nobel y elogió sus acciones en favor de la democracia y de la ampliación del círculo de la paz mundial”.

Por último, hace varios días, Petro publicó otro trino en el que cuestionó a María Corina Machado, por enviar una carta en 2018 a Netanyahu.

“Está carta que presento abajo, fue publicada con su firma y se dirige a Benjamín Netanyahu y a Mauricio Macri, a Macri, agradeciendo que parte de su pueblo haya sido acogido allí, (la mayor parte de la migración venezolana fue acogida en Colombia y le ofrecemos nuestro cariño), pero le pido una explicación, que puede no darme, está en su derecho”, dijo en uno de los apartes del mensaje, el presidente Gustavo Petro.

Este es el mensaje completo: