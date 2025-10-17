Suscribirse

Petro sacó pecho por llamado a desobedecer a Trump tras reciente salida de alto mando militar de EE. UU., pero esto dijo el Departamento de Defensa

El jefe de Estado dio su versión sobre el retiro del almirante norteamericano: “Por no ser cómplice del asesinato de civiles”.

Redacción Semana
17 de octubre de 2025, 5:48 p. m.
Gustavo Petro y el almirante de Estados Unidos Alvin Holsey
Gustavo Petro y el almirante de Estados Unidos, Alvin Holsey. | Foto: Presidencia y CQ-Roll Call, Inc

Este viernes 17 de octubre el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un llamativo mensaje a través de su cuenta personal de X, en el que hizo mención del retiro de un alto mando militar de Estados Unidos.

Se trata del caso del almirante Alvin Holsey, quien ha supervisado el Comando Sur de Estados Unidos y quien, según trascendió en las últimas horas, se retirará de la Armada de EE. UU. el próximo 12 de diciembre de 2025, casi un año después de que asumiera como comandante de la división en noviembre de 2024.

Contexto: Alto mando militar estadounidense que dirigía las operaciones del Comando Sur en el Caribe se retirará de su cargo. ¿Qué pasó?

En la publicación, el jefe de Estado colombiano recordó su polémica declaración en las calles de Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se unió a una manifestación pro-Palestina. Allí hizo un llamado a los soldados del Ejército de Estados Unidos a desobedecer las órdenes del mandatario Donald Trump.

El presidente, Gustavo Petro, el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)
El presidente, Gustavo Petro, el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York. | Foto: Hugo Andrés Sierra - Presidencia de la República

En esa ocasión, dijo Petro el pasado 26 de septiembre: “Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Yo mismo me arrodillé, como cristiano, ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler”.

Volviendo al mensaje de este viernes, el mandatario colombiano expresó, sin revelar pruebas, la razón del retiro del almirante Alvin Holsey.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro está enfrentado a Donald Trump. | Foto: Presidencia

“Si el comandante Alvin ha renunciado por no ser cómplice del asesinato de civiles caribeños por misiles de los EE. UU. lanzados premeditadamente contra ellos, desde oficinas cómodas, lo considero un héroe y un verdadero oficial de los ejércitos de las Américas”, dijo el mandatario colombiano.

Y agregó: “Dije en Nueva York en una de sus calles, que les pedía a los oficiales de las fuerzas militares de los EE. UU., no apuntar sus armas contra la humanidad. Creo que el comandante Alvin ha dado prueba de ser hombre de valía, al no querer apuntar sus armas contra la humanidad”.

“Quizás el comandante Alvin no lo conozca, pero es un verdadero oficial de los ejércitos de Washington y de Bolívar”, subrayó Petro.

Entretanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dio detalles del retiro del alto militar; lo hizo por medio de su cuenta personal de X.

“En nombre del Departamento de Guerra, expresamos nuestra más profunda gratitud al Almirante Alvin Holsey por sus más de 37 años de distinguido servicio a nuestra nación, ya que planea jubilarse a finales de año. Originario de Fort Valley, Georgia, el Almirante Holsey ha ejemplificado los más altos estándares de liderazgo naval desde su nombramiento en el programa NROTC del Morehouse College en 1988”, explicó.

A renglón seguido, expresó el alto funcionario del gobierno de Trump: “A lo largo de su carrera, desde el mando de escuadrones de helicópteros hasta la dirección del Grupo de Ataque de Portaaviones Uno y la creación de Seguridad Marítima Internacional, el Almirante Holsey ha demostrado un compromiso inquebrantable con la misión, la gente y la nación. Su mandato como subcomandante militar y actual comandante del Comando Sur de los Estados Unidos refleja un legado de excelencia operativa y visión estratégica”.

Contexto: Gustavo Petro se sacó la espina y reveló detalles de la alocución que, según él, fue censurada: “Quiero hacerla”

“El Departamento agradece al Almirante Holsey por sus décadas de servicio a nuestro país y le deseamos a él y a su familia mucho éxito y satisfacción en los años venideros”, concluyó.

