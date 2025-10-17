Suscribirse

Estados Unidos

Alto mando militar estadounidense que dirigía las operaciones del Comando Sur en el Caribe se retirará de su cargo. ¿Qué pasó?

El almirante estaba al mando de las acciones de la división militar en el Caribe y en inmediaciones a Venezuela.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
17 de octubre de 2025, 12:42 p. m.
UNITED STATES - SEPTEMBER 12: Vice Admiral Alvin Holsey, U.S. Navy, nominee to be admiral and Commander, United States Southern Command, prepares to testify during the Senate Armed Services Committee confirmation hearing in Dirksen building on Thursday, September 12, 2024. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
El militar anunció su retiro de la milicia estadounidense a finales de 2025. | Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

El almirante Alvin Holsey, quien ha supervisado el Comando Sur de Estados Unidos, se retirará de la Armada de EE. UU. el próximo 12 de diciembre de 2025, casi un año después de que asumiera como comandante de la división en noviembre de 2024.

Contexto: Alto mando militar de EE. UU. llega a país vecino de Venezuela en medio de las presiones de Trump hacia el régimen de Maduro

El militar dejará su posición de mando bajo la figura del retiro, justo cuando Trump tiene miles de tropas en el Caribe y en inmediaciones a Venezuela, y crecen los ataques a presuntas embarcaciones narcotraficantes.

El almirante confirmó su salida en la red social X, en la que aseguró que “servir como su comandante y segundo durante los últimos 34 meses ha sido un gran honor”.

El equipo del Comando Sur ha hecho contribuciones duraderas a la defensa de nuestra nación y continuará haciéndolo”, agregó.

“Confío en que seguirá adelante, centrado en su misión que fortalece a nuestra nación y asegura su permanencia como un faro de libertad en todo el mundo”, enfatizó Holsey.

Las tensiones con Pete Hegseth

Según información de CNN, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no estaba conforme con las acciones que lideraba con el Comando Sur en el mar Caribe.

Contexto: Revelan que Trump desplegó helicópteros de combate cerca de Venezuela, mientras que el propio régimen ofreció la salida de Maduro

Hegseth no estaba convencido de que Holsey fuera la persona indicada para “actuar con la suficiente rapidez ni agresividad para combatir narcotraficantes”, menciona el medio estadounidense.

El secretario Rubio se reunió con el comandante del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey.
Marco Rubio, secretario de Estado y el almirante tenían un canal de comunicación abierto. | Foto: X/@Southcom

Además, el secretario se quejaba de no recibir información oportuna sobre las operaciones, aun cuando el Comando Sur ha expresado preocupación sobre la legalidad de los ataques, indican las fuentes.

¿Ya era inminente la renuncia?

Incluso, hubo una reunión el 6 de octubre entre el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, Holsey y Hegseth, donde el almirante puso a disposición su cargo, lo que evidenciaría el inconformismo de la administración Trump con el comandante.

Contexto: Estados Unidos habría atacado otra supuesta embarcación narcotraficante cerca de Venezuela. Al parecer, hay sobrevivientes

Hegseth también le envió un mensaje de despedida a través de X, donde mencionó que “expresamos nuestra más profunda gratitud al Almirante Alvin Holsey por sus más de 37 años de distinguido servicio a nuestra nación, ya que planea jubilarse a finales de año”.

“El Almirante Holsey ha ejemplificado los más altos estándares de liderazgo naval desde su nombramiento en el programa NROTC del Morehouse College en 1988″, añadió el funcionario.

“Departamento agradece al Almirante Holsey por sus décadas de servicio a nuestro país, y le deseamos a él y a su familia mucho éxito y satisfacción en los años venideros”, puntualizó Hegseth.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cristhian Mosquera desmiente lo dicho en Selección Colombia de su convocatoria: “no recuerdo”

2. Gustavo Angarita: ¿de qué murió el destacado actor que conquistó la televisión colombiana?

3. Salió el ranking FIFA de octubre: así quedó Colombia tras golear a México y empatar con Canadá

4. Habrá ley seca en varias ciudades y municipios de Colombia desde este sábado 18 de octubre: este es el motivo y la multa

5. Murió Gustavo Angarita, emblemático actor de la televisión colombiana; luchó contra dura enfermedad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosFuerzas MilitaresVenezuelaMarina de los EE.UU.caribe

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.