Alto mando militar estadounidense que dirigía las operaciones del Comando Sur en el Caribe se retirará de su cargo. ¿Qué pasó?

El almirante Alvin Holsey, quien ha supervisado el Comando Sur de Estados Unidos, se retirará de la Armada de EE. UU. el próximo 12 de diciembre de 2025, casi un año después de que asumiera como comandante de la división en noviembre de 2024.

El militar dejará su posición de mando bajo la figura del retiro, justo cuando Trump tiene miles de tropas en el Caribe y en inmediaciones a Venezuela, y crecen los ataques a presuntas embarcaciones narcotraficantes.

El almirante confirmó su salida en la red social X, en la que aseguró que “servir como su comandante y segundo durante los últimos 34 meses ha sido un gran honor”.

“El equipo del Comando Sur ha hecho contribuciones duraderas a la defensa de nuestra nación y continuará haciéndolo”, agregó.

“Confío en que seguirá adelante, centrado en su misión que fortalece a nuestra nación y asegura su permanencia como un faro de libertad en todo el mundo”, enfatizó Holsey.

Las tensiones con Pete Hegseth

Según información de CNN, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no estaba conforme con las acciones que lideraba con el Comando Sur en el mar Caribe.

Hegseth no estaba convencido de que Holsey fuera la persona indicada para “actuar con la suficiente rapidez ni agresividad para combatir narcotraficantes”, menciona el medio estadounidense.

Marco Rubio, secretario de Estado y el almirante tenían un canal de comunicación abierto. | Foto: X/@Southcom

Además, el secretario se quejaba de no recibir información oportuna sobre las operaciones, aun cuando el Comando Sur ha expresado preocupación sobre la legalidad de los ataques, indican las fuentes.

¿Ya era inminente la renuncia?

Incluso, hubo una reunión el 6 de octubre entre el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, Holsey y Hegseth, donde el almirante puso a disposición su cargo, lo que evidenciaría el inconformismo de la administración Trump con el comandante.

Hegseth también le envió un mensaje de despedida a través de X, donde mencionó que “expresamos nuestra más profunda gratitud al Almirante Alvin Holsey por sus más de 37 años de distinguido servicio a nuestra nación, ya que planea jubilarse a finales de año”.

On behalf of the Department of War, we extend our deepest gratitude to Admiral Alvin Holsey for his more than 37 years of distinguished service to our nation as he plans to retire at year's end. A native of Fort Valley, Georgia, Admiral Holsey has exemplified the highest… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 16, 2025

“El Almirante Holsey ha ejemplificado los más altos estándares de liderazgo naval desde su nombramiento en el programa NROTC del Morehouse College en 1988″, añadió el funcionario.