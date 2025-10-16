Suscribirse

Mundo

Estados Unidos habría atacado otra supuesta embarcación narcotraficante cerca de Venezuela. Al parecer hay sobrevivientes

Las otras operaciones similares de Washington en el Caribe no habían dejado ningún sobreviviente anteriormente.

Redacción Mundo
17 de octubre de 2025, 12:27 a. m.
Donald Trump le declaró la guerra a los carteles vinculados con el tráfico de droga
Donald Trump le declaró la guerra a los carteles vinculados con el tráfico de droga | Foto: GETTY y X/@agusantonetti

Según reportó Reuters, el ejército estadounidense llevó a cabo el jueves un nuevo ataque contra un supuesto barco cargado de drogas en el Caribe, cerca a las aguas territoriales de Venezuela. Y en lo que parece ser el primero en su naturaleza, hubo sobrevivientes entre la tripulación, según dijo a la agencia de noticias un funcionario estadounidense.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, no ofreció detalles adicionales sobre el incidente, que no había sido informado previamente. Mientras que miembros de la administración de Donald Trump no han respondido si efectivamente los hechos reportados ocurrieron así.

Contexto: ¿Cuándo invadirá Estados Unidos a Venezuela? Así se mueve el mercado de apuestas con millones de dólares en juego

Antes de la operación del jueves, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico frente a las costas de Venezuela, dejando al menos 27 muertos. Los hechos han despertado preocupación entre expertos en derecho internacional y legisladores demócratas, quienes cuestionan si estas acciones se ajustan a las normas que rigen los conflictos armados.

La administración Trump sostiene que Estados Unidos libra actualmente una guerra contra “grupos narcoterroristas” vinculados al régimen venezolano de Nicolás Maduro, por lo que considera que los bombardeos contra las embarcaciones, supuestamente ligadas a carteles de droga, son legalmente válidos.

Donald Trump y Nicolás Maduro
La nueva operación se habría dado en medio de otra escalada de tensiones Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

Imágenes difundidas por el propio gobierno estadounidense muestran las embarcaciones totalmente destruidas tras los ataques, y hasta ahora no se han reportado sobrevivientes.

Estas operaciones ocurren en medio del refuerzo militar ordenado por Trump en el Caribe, que incluye destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y unos 6.500 soldados desplegados, en un momento de máxima tensión entre Washington y Caracas.

Contexto: Clasificado: Trump habría autorizado ataques letales a lista secreta de narcos en medio de tensiones con Maduro

De igual manera, el miércoles, Trump reveló que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, lo que se sumó a las especulaciones en Caracas de que Estados Unidos está intentando derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Donald Trump y el ataque a la narco lancha en el Caribe
Las operaciones en el Caribe ordenadas por Donald Turmp han dejado al menos 27 muertos. | Foto: Getty Images / Captura de pantalla de Truth Social

Desde agosto, Washington desplegó buques y aviones de guerra en el mar Caribe, frente a las aguas de Venezuela, destinados a la lucha antinarcóticos. Caracas denuncia un “asedio” y una “amenaza” para un “cambio de régimen”.

Como respuesta, el dictador venezolano ordenó ejercicios militares en zonas fronterizas y estados costeros que se han ido extendiendo semana tras semana. El miércoles se realizaron en las barriadas más grandes de Venezuela, Catia y Petare, ubicadas en Caracas.

Contexto: Estados Unidos tiene dos bombarderos con capacidad nuclear frente a las costas de Venezuela

“Hoy amaneció con una lluvia fuerte, tormenta eléctrica en toda esta región de Caracas y Miranda y nada detuvo el ejercicio, allí salieron con máxima moral nuestros militares a defender la patria”, dijo Maduro al informar sobre el despliegue en la mañana.

Con información de AFP.

