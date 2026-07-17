Fuerte sismo de magnitud 7.3 sacudió México y parte de Centroamérica. Se activó alerta de tsunami en dos países

Un sismo de magnitud 7.3 sacudió este viernes el sur de México y parte de Centroamérica, según el Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS), sin que hasta el momento se registraran víctimas.

El movimiento telúrico fue percibido con intensidad en los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca, así como en Guatemala y El Salvador, constataron periodistas de la AFP.

La agencia de Observación Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) activó una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala, según también indicó el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR). La Marina recomendó igualmente mantenerse alejado de las playas. Tras las fuertes réplicas que se han registrado tras el primer sismo.

El sismo se registró durante la mañana del viernes 17 de julio. Foto: Getty Images

De acuerdo a las autoridades, el mayor incremento en el oleaje podría verse en los estados de Chiapas y Oaxaca, donde se estiman incrementos de hasta 105 centímetros sobre la marea. Por ello, diferentes instituciones mantienen el monitoreo permanente de la situación y personal de emergencia fue desplegado en diferentes municipios para realizar recorridos con el fin de identificar posibles afectaciones.

Según el USGS, el sismo se registró poco antes de las 09:00 a. m. locales (10:00 a. m. en Colombia) con epicentro a 48 km de la localidad de Aquiles Serdán. El sismológico mexicano, de su lado, ha registrado al menos dos réplicas de 6.8 y 5.1.

La tecnología que explica por qué algunos edificios resisten un terremoto intenso mientras otros colapsan en segundos

En Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, hubo algunas escenas de pánico en los contados edificios altos de la ciudad. “Conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes”, escribió la presidenta Claudia Sheinbaum en X.

En México y Honduras se activó la alerta de tsunami. Foto: Getty Images

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas”, añadió.

En Guatemala, en la zona sureste fronteriza con México, el sismo se sintió con intensidad, e incluso fue percibido en la capital guatemalteca de Ciudad de Guatemala y, también hubo reportes, aunque con menor fuerza, en El Salvador.