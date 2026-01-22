Política

Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, quiere meterse en el debate de las elecciones presidenciales en Colombia: habla de una “transición”

El empresario barranquillero comentó cuál sería el tipo de liderazgo que elegiría el país en las urnas.

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 3:37 p. m.
Álex Saab, salpicado por la corrupción del régimen de Nicolás Maduro, opinó sobre las elecciones en Colombia
Álex Saab, salpicado por la corrupción del régimen de Nicolás Maduro, opinó sobre las elecciones en Colombia Foto: AFP

El empresario barranquillero Álex Saab, salpicado por la corrupción del régimen en Venezuela y señalado de ser testaferro del capturado Nicolás Maduro, opinó sobre las elecciones presidenciales de este 2026 en Colombia.

Saab, el mismo que estuvo preso por corrupción hasta hace unos años, después de ser liberado en medio de un intercambio de presos entre Venezuela y Estados Unidos, habló sobre los “liderazgos” que estaría necesitando para esta contienda.

El barranquillero aseguró que el mandato que elija el país en estos comicios para el periodo de 2026 a 2030 sería una administración de “transición”, lo que prometería que el verdadero liderazgo se conocería para 2030.

“Colombia necesita liderazgos de un nivel superior, no exabruptos. Los ataques personales no reemplazan los argumentos. Cada intervención pública confirma quién suma y quién resta. Lo que viene antes es transición; lo que llegará en 2030 será liderazgo de verdad”, escribió Saab en su cuenta de X.

Saab estuvo detenido en Estados Unidos durante dos años, señalado como testaferro de Maduro. Sin embargo, para diciembre de 2023 fue liberado en medio de un intercambio de presos entre Venezuela y ese país. Ahora que Maduro está preso en el mismo país donde él estuvo privado de su libertad, Saab dedica sus días a opinar en su cuenta de X sobre la política de la región.

El empresario había guardado silencio en redes durante varios meses. Sin embargo, tras la captura de Maduro del pasado 3 de enero, volvió a hacerse sentir en redes sociales al publicar mensajes en los que exigía la liberación del exdictador venezolano.

Su nombre volvió a ser noticia esta semana cuando fue condenado por la justicia de Italia, en medio de un proceso que duró seis años. No obstante, la defensa del empresario defiende la hipótesis de que él fue absuelto por ese proceso.

Además de opinar sobre las elecciones presidenciales de Colombia, Saab se enfrentó a la candidata Vicky Dávila, quien celebró la decisión que habría tomado la justicia de esa nación europea de condenarlo. La esposa de Saab, la modelo italiana Camilla Fabri, ejerce el cargo de viceministra para la Comunicación Internacional.

Noticias Destacadas