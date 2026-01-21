Condenan en Italia a Álex Saab y a su esposa, Camilla Fabri, por lavado de activos y tendrían que ir a prisión

Según reveló el diario italiano de Roma Corriere della Sera,el exministro y señalado testaferro del régimen venezolano, Álex Saab, recibió junto a su esposa, la modelo Camilla Fabri, una pena de más de un año de cárcel en un caso de más de seis años en el que se les acusó de lavado de activos. La pareja terminó declarándose culpable en medio de un acuerdo judicial.

Ante la jueza de audiencia preliminar Paola Petti del Tribunal de Roma, el recién depuesto ministro de Industria de Venezuela, Alex Morán Saab, de 48 años, se declaró culpable de un año y dos meses de prisión por lavado de dinero. Su esposa, Camilla Fabri, de 31 años, la exmodelo italiana y viceministra venezolana de Comunicaciones Internacionales, también se declaró culpable de un año y siete meses de prisión por el mismo cargo.

Exclusivo | SEMANA ingresó a lujosa mansión que tenía Álex Saab: la arriendan por $48 millones mensuales; así se encuentra

El acuerdo de culpabilidad es la culminación de un proceso legal que ha afectado a Saab y Fabri durante más de seis años. En concreto, entre los cargos presentados contra Camilla Fabri, exasistente de ventas y modelo a tiempo parcial, así como exnovia del futbolista Felipe Anderson, se encuentra el derecho a residir en un apartamento en la cuarta planta de un edificio en Via Condotti 9, valorado en casi 5 millones de euros.

Camilla Fabri y Álex Saab Foto: Montaje SEMANA

La casa fue presuntamente adquirida a través de una organización liderada por la modelo y su esposo, quienes, según la fiscalía, crearon y dirigieron una organización para proteger la acumulación de dinero de una red internacional de corrupción.

En concreto, Saab, amigo del derrocado dictador Nicolás Maduro, presuntamente robó parte de los fondos destinados a la ayuda a la población venezolana, contrabandeándolos a través de Italia y luego ocultándolos en Rusia y varios paraísos fiscales.

La hermana de Camilla, Beatrice Fabri, de 29 años, también se declaró culpable de una pena de un año y siete meses por blanqueo de capitales. El esposo de Beatrice y cuñado de Camilla, Lorenzo Antonelli, también se declaró culpable de la misma pena.

Tribunal de Barranquilla dejó en firme la absolución de Álex Saab. Estos son los detalles del fallo

Esta noticia se da después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, retiró del gobierno al presunto testaferro del depuesto Nicolás Maduro, Alex Saab, al anunciar el lunes su salida de un ente de inversiones días después de reemplazarlo en el Ministerio de Industria.

Álex Saab fue liberado en medio de un cuestionado canje por presos políticos entre Venezuela y Estados Unidos. Foto: AFP

Álex Saab abandona el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), responsable de la captación de inversiones internacionales. Originario de Colombia, se incorporó al gobierno en octubre de 2024, poco después de su excarcelación desde Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros. La justicia estadounidense lo acusaba de lavado.

“Agradezco a Álex Saab por su compromiso y gran trabajo al frente de esta institución”, escribió la presidenta Delcy Rodríguez en redes sociales.

Álex Saab: la historia de cómo el polémico empresario colombiano ha ayudado a Nicolás Maduro a aferrarse al poder

Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro. Era el encargado de las importaciones de productos que surtían el programa social de venta subsidiada de alimentos conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.