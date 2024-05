Álex Saab fue declarado inocente por lavado de activos. La justicia no lo toca ni en Estados Unidos ni en Colombia

Ahora Saab solo queda con un proceso pendiente en Colombia, que pretende, de la misma manera, echar para abajo y dejarlo absuelto. Un caso no menos importante, la extinción de dominio de sus bienes, por más de 35.000 millones de pesos, entre ellos su lujosa mansión, prácticamente abandonada en Barranquilla.

“Vencimos en Colombia, la verdad se impuso sobre la mentira. No podrán con nosotros. De nada les sirvieron los fake news ”, afirmó Saab en su cuenta de X. También se refirió a la afirmación de su esposa, la modelo venezolana Camilla Fabri, quien en sus redes afirmó que “solo han demostrado que quien obra con la verdad solo guarda calma en su corazón”.

En el sentido del fallo, conocido en su totalidad por SEMANA, el juez concluyó que la Fiscalía no pudo demostrar durante el juicio que Saab creara y moviera los hilos de una empresa fachada, o que realizara importaciones ficticias de textiles a Venezuela entre los años 2007 y 2011 para lavar dinero y aumentar su imponente fortuna.

“Las conductas por las cuales acusaron a Álex Saab y Devis Mendoza no existieron”, aseveró el funcionario judicial al considerar que la Fiscalía no aportó los elementos materiales suficientes para demostrar su teoría del caso. “Debe decir ese despacho que no se logró demostrar más allá de toda duda razonable que utilizaran la empresa Shatex S. A. con fines de lavado de activos a través de operaciones ficticias de importaciones o exportaciones”, agregó el juez.