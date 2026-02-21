Los nueve nombres que Estados Unidos le pediría a Venezuela para que cooperen con las investigaciones: el hijo de Nicolás Maduro sería ficha clave, según ABC

El Gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, habría solicitado a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, cooperación frente a la investigación que adelanta el país estadounidense sobre los crímenes atribuidos al régimen de Nicolás Maduro, según reportó el diario español ABC.

El medio indicó que la cooperación estaría enfocada en nueve integrantes de la estructura chavista que son piezas clave en expedientes de corrupción, blanqueo de capitales y narcotráfico, y que las peticiones irían desde interrogatorios hasta acceso a documentación, trazabilidad financiera e incluso fórmulas de entrega o traslado.

Este tipo de cooperación sería complejo porque Venezuela no puede extraditar nacionales, por mandato constitucional.

Las nueve personas, de acuerdo con ABC, están encabezadas por Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del capturado exlíder del régimen Nicolás Maduro Moros.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro. Foto: AFP

Maduro Guerra no solo está incluido dentro del expediente con el que se acusa al núcleo del chavismo, sino que es diputado de la Asamblea Nacional. Este tendría conocimiento sobre cómo se movía la familia del expresidente venezolano y de qué forma se movía el patrimonio de la cúpula del régimen.

Y junto al hijo de Maduro, otra ficha clave dentro de esta cooperación es Alex Saab, señalado como testaferro del régimen venezolano, sobre quien hoy no se tiene una confirmación respecto a su supuesta detención.

De acuerdo con el medio español, se trata de una persona que sabe “dónde está el dinero y cómo se movía”. Incluso, afirman que el Departamento de Justicia “revisa una investigación adicional sobre una presunta conspiración de sobornos vinculada a importaciones de alimentos a precios inflados”.

Hijo de Nicolás Maduro da un portazo sobre la posibilidad de elecciones democráticas en Venezuela

Igualmente, Raúl Gorrín, otro empresario cercano al régimen, habría sido incluido en la lista, dado que “representa la arquitectura del control de cambios”.

El resto de mencionados son: Walter Jacob Gavidia Flores, hijastro mayor de Maduro; Tareck El Aissami, procesado en Venezuela, exministro y expresidente de PDVSA; Samark López Bello, empresario señalado de ser el testaferro de El Aissami, y Pedro Luis Martín-Olivares, exresponsable de inteligencia económica.

Quienes no aparecen en la lista, subraya ABC, son Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Esto sería parte de la estrategia de Estados Unidos para evitar una crisis interna y conseguir resultados rápidos en las pesquisas.