“Nicolás Maduro lo está esperando en EE. UU.”: Vicky Dávila anticipa destino de Álex Saab y él contesta. Lea el cruce de trinos

En un trino, Álex Saab controvirtió con la precandidata presidencial Vicky Dávila. El cruce tuvo lugar a raíz de varias publicaciones de medios de comunicación que narraron el acuerdo al que el colombiano llegó con la justicia italiana. Según medios de ese país, como Corriere della Sera y La Repubblica, hace unas semanas tanto Saab como su esposa, Camilla Fabri, pactaron con las autoridades de ese país. Sin embargo, Saab y Fabri han circulado extractos de documentos para argumentar que han sido absueltos.

“No sea mentiroso, Álex Saab, usted y su pareja hicieron un acuerdo con la justicia italiana. Los dos son un par de bandidos, lavadores y criminales. Están condenados. Nicolás Maduro lo está esperando en EE. UU. y el presidente Trump le tiene guardado su uniforme naranja. Ya Delcy Rodríguez lo zafó… ¡Vienen cosas peores, bandido…!”.

El diario La Repubblica, por ejemplo, aseguró la semana pasada que “finalmente, el ministro de Industria de Venezuela decidió llegar a un acuerdo con los jueces italianos. Alex Saab fue condenado a un año y dos meses de prisión por lavado de dinero. Su esposa, la modelo romana Camila Fabri, actual viceministra de Comunicaciones Internacionales en Caracas, recibió una pena de un año y siete meses. El acuerdo se firmó el 30 de octubre, cuando el país aún estaba gobernado por Nicolás Maduro".

Álex Saab: la historia de cómo el polémico empresario colombiano ha ayudado a Nicolás Maduro a aferrarse al poder

El Corriere de la Sera aseguró que “ante la jueza de audiencia preliminar Paola Petti del Tribunal de Roma, el (entonces) ministro de Industria de Venezuela, Alex Morán Saab, de 48 años, se declaró culpable de un año y dos meses de prisión por lavado de dinero. Su esposa , Camilla Fabri, de 31 años, ciudadana romana y viceministra venezolana de Comunicaciones Internacionales, también se declaró culpable de un año y siete meses de prisión, también por lavado de dinero".

Camilla Fabri y Álex Saab Foto: Montaje SEMANA

Camila Fabri aseguró que “después de 6 años y medio de persecución, se cerró en Italia un caso absurdo y profundamente politizado. No hubo juicio, ni admisión de responsabilidad, ni culpabilidad, y por supuesto ninguna condena. La verdad está escrita y firmada por la Fiscalía. Lo demás es mentira mediática. Nosotros nos quedamos con la verdad y nuestra inocencia”.

“Bandida. Su marido criminal, Alex Saab está libre porque sirvió de pieza de cambio de presos políticos del régimen. De lo contrario, estaría pudriéndose en Estados Unidos en una cárcel por ser el testaferro de Maduro. Ustedes se han robado la plata de los más pobres en Venezuela. Un día pagarán mafiosos”, le respondió Dávila.

Algunos medios han citado un certificado de la justicia italiana, firmado en octubre de 2025, en el que se confirma que “entre los imputados antes mencionados y esta Oficina de la Fiscalía se ha definido un acuerdo según el art. 444 del código de procedimiento penal y, por lo tanto, no tendrá lugar el juicio ante el Tribunal de Roma”.

Saab fue recientemente despojado de su cargo como ministro de Turismo por parte de Delcy Rodríguez. “Rodríguez anunció la decisión después de conversar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el director del FBI. Agradeció al empresario por “su labor al servicio de la Patria” y aseguró que “asumirá nuevas responsabilidades”, sin mayores precisiones", reportó CNN.

¿Quién es Alex Saab y qué sabe?

Saab, quien por años ha sido investigado judicialmente, y es señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, fue arrestado en el año 2021 en Cabo Verde y luego extraditado a los Estados Unidos. El presidente Joe Biden le concedió un indulto y lo incluyó en una negociación de intercambio de prisioneros con Venezuela. Desde diciembre de 2023, Saab está en el vecino país y ha ocupado importantes posiciones, la última la de ministro de Comercio.

La actitud de Delcy Rodríguez contra Saab ha hecho pensar que el cerco contra él podría volver a apretarse.