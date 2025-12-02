Suscribirse

Superintendencia de Sociedades presenta el informe ‘Equidad, Diversidad e Inclusión’

El informe será insumo fundamental para las empresas del país.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 12:46 a. m.
Fachada Supersociedades
Supersociedades presentó el informe más reciente de Equidad, Diversidad e Inclusión | Foto: Supersociedades

Uno de los temas más importantes que tienen las empresas del país en su agenda es el papel de las mujeres dentro de las organizaciones.

La Superintendencia de Sociedades presentó el informe ‘Equidad, Diversidad e Inclusión’ (EDI) 2023–2024.

Según el estudio, la participación femenina alcanza sus mayores niveles en áreas fundamentales para la transparencia corporativa: 66,28 % en contaduría y 51,33 % en revisoría fiscal. Estos espacios, donde se construye la integridad financiera de las compañías, demuestran que el talento femenino es un motor real de confianza pública, reducción de riesgos y fortalecimiento ético.

Contexto: Tejido empresarial colombiano: la radiografía de la SuperSociedades y los motores que impulsan las pequeñas empresas

Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que “los datos de ‘Equidad, Diversidad e Inclusión’ muestran que cuando las mujeres ocupan posiciones de control y responsabilidad técnica, las empresas ganan en transparencia, rigor y confianza. Nuestro compromiso es seguir impulsando un ecosistema empresarial donde el talento femenino tenga las mismas oportunidades para transformar la competitividad del país”.

Billy Escobar, Superintendente de Sociedades, destacó la importancia del informe.
Billy Escobar, superintendente de Sociedades, destacó la importancia del informe | Foto: Billy Escobar

Por otra parte, Rodrigo Riaño, delegado de Asuntos Económicos y Societarios, habló con SEMANA para señalar la importancia del presente informe.

Riaño destacó que el informe actual se hizo teniendo como base a 21.583 sociedades. Uno de los aspectos fundamentales que destaca el funcionario son las brechas salariales que se presentan en los sectores del país.

Destacando el caso del sector de construcción, en el cual se observó una brecha inversa, con mujeres ganando más que los hombres (-14,85 %).

¿Cuáles fueron los principales hallazgos del informe?

La primera parte del informe destaca que la participación femenina en contaduría se mantuvo alta (66,28 %), con mayor presencia en construcción (70,79 %). En revisoría fiscal, la participación femenina aumentó a 51,33 %, destacando la región Pacífica con 71,10 %.

Por otra parte, en la arista de la representación legal, la participación femenina aumentó de 23,76 % a 24,04 %. El sector educación alcanzó el 53,08 %, frente al 16,50 % en construcción. Regionalmente, el Llano lideró con 29,16 % y Antioquia registró la menor participación (22,65 %). Solo el 0,94 % de los representantes legales son étnicamente diversos.

SuperSociedades
Billy Escobar, superintendente de Sociedades lideró la realización del informe. | Foto: SuperSociedades

En el caso de la fuerza laboral, la participación femenina se mantuvo estable, pasando de 44,43 % en 2023 a 44,68 % en 2024. El sector educación registró la mayor participación femenina (65,53 %), mientras que explotación de minas y canteras presentó la menor (15,96 %).

Contexto: SuperSociedades sigue adelante con investigación contra Confecámaras, ¿influyó en la salida de Julián Domínguez?

Por otra parte, destaca el nivel regional, que Bogotá lideró con 47,77 %, frente a centro-sur, que reportó 35,83 %.

Rodrigo Riaño destacó la importancia de la herramienta Power BI, que permite realizar análisis comparativos por sector económico, región y género, y añade la posibilidad de examinar ingresos expresados en salarios mínimos según género, sector y región.

