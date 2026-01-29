El dólar se ha movido de manera volátil durante los últimos meses en Colombia, lo que permitió que la moneda toque el precio mínimo de los $3.590, valor que no se veía desde 2021 y que llama la atención de inversionistas y ahorradores, además de viajeros, que buscan menores precios para aprovechar la rentabilidad que genera la divisa, ante una eventual alza.
Es por ello que muchos miran hacia las casas de cambio, que son establecimientos clave para la compra y venta de divisas, dado que permiten estas transacciones sin necesidad de hacer numerosos trámites o de llevar un sinfín de documentos. Sin embargo, estas tasas son distintas a las del mercado oficial. Aquí le contamos cómo se mueve en estos establecimientos.
Precio del dólar en casas de cambio para este jueves: así fluctúa
Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 29 de enero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,588.28 y de venta de $3,724.66.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Tenga en cuenta aquí los precios de cada una de las ciudades principales:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,635
|3,749
|114
|Cali
|3,610
|3,760
|150
|Cartagena
|3,450
|3,770
|320
|Cúcuta
|3,660
|3,695
|35
|Medellín
|3,530
|3,685
|155
|Pereira
|3,650
|3,750
|100
Si usted desea analizar los valores de la moneda por periodos de tiempo, tenga en cuenta los valores a continuación presentados:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Jueves 29 de enero de 2026
|3588.28
|3724.66
|3665.97
|Miércoles 28 de enero de 2026
|3588.28
|3724.66
|3678.59
|Martes 27 de enero de 2026
|3597.24
|3733.28
|3676.02
|Lunes 26 de enero de 2026
|3600.69
|3738.28
|3637.88
|Domingo 25 de enero de 2026
|3600.69
|3742.07
|3637.88
|Sábado 24 de enero de 2026
|3602.41
|3743.79
|3637.88
|Viernes 23 de enero de 2026
|3603.79
|3743.79
|3630.33
Por su parte, si lo que desea es analizar la fluctuación de la divisa por establecimiento comercial, tenga en cuenta estos valores presentados en distintas casas de cambio del país.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,550
|3,760
|210
|Amerikan Cash
|3,650
|3,730
|80
|Cambios AG
|3,630
|3,760
|130
|Cambios Kapital
|3,650
|3,720
|70
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,650
|3,720
|70
|El Cóndor Cambios
|3,580
|3,730
|150
Es importante tener en cuenta que las casas de cambio son establecimientos que fijan sus valores a partir de la ley de oferta y demanda y del comportamiento del mercado, lo que significa que no dependen de un precio o una entidad oficial para definir sus valores de compra y venta.
Entre los actores del mercado que evalúan a la hora de definir sus precios se encuentran bancos, otras casas de cambio, entre otros.