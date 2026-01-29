El dólar se ha movido de manera volátil durante los últimos meses en Colombia, lo que permitió que la moneda toque el precio mínimo de los $3.590, valor que no se veía desde 2021 y que llama la atención de inversionistas y ahorradores, además de viajeros, que buscan menores precios para aprovechar la rentabilidad que genera la divisa, ante una eventual alza.

Es por ello que muchos miran hacia las casas de cambio, que son establecimientos clave para la compra y venta de divisas, dado que permiten estas transacciones sin necesidad de hacer numerosos trámites o de llevar un sinfín de documentos. Sin embargo, estas tasas son distintas a las del mercado oficial. Aquí le contamos cómo se mueve en estos establecimientos.

Así se está moviendo la moneda en el mercado. Foto: Getty IMAGES

Precio del dólar en casas de cambio para este jueves: así fluctúa

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 29 de enero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,588.28 y de venta de $3,724.66.

Coosalud, multada por SuperSociedades, tendrá que pagar $150 millones. Esta es la razón

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Tenga en cuenta aquí los precios de cada una de las ciudades principales:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,635 3,749 114 Cali 3,610 3,760 150 Cartagena 3,450 3,770 320 Cúcuta 3,660 3,695 35 Medellín 3,530 3,685 155 Pereira 3,650 3,750 100

Así se está moviendo la moneda en el mercado. Foto: El País

Si usted desea analizar los valores de la moneda por periodos de tiempo, tenga en cuenta los valores a continuación presentados:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Jueves 29 de enero de 2026 3588.28 3724.66 3665.97 Miércoles 28 de enero de 2026 3588.28 3724.66 3678.59 Martes 27 de enero de 2026 3597.24 3733.28 3676.02 Lunes 26 de enero de 2026 3600.69 3738.28 3637.88 Domingo 25 de enero de 2026 3600.69 3742.07 3637.88 Sábado 24 de enero de 2026 3602.41 3743.79 3637.88 Viernes 23 de enero de 2026 3603.79 3743.79 3630.33

Este es el ranking de las 10 personas más ricas de Latinoamérica y el tamaño de sus fortunas a inicios de 2026

Por su parte, si lo que desea es analizar la fluctuación de la divisa por establecimiento comercial, tenga en cuenta estos valores presentados en distintas casas de cambio del país.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,550 3,760 210 Amerikan Cash 3,650 3,730 80 Cambios AG 3,630 3,760 130 Cambios Kapital 3,650 3,720 70 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,650 3,720 70 El Cóndor Cambios 3,580 3,730 150

Es importante tener en cuenta que las casas de cambio son establecimientos que fijan sus valores a partir de la ley de oferta y demanda y del comportamiento del mercado, lo que significa que no dependen de un precio o una entidad oficial para definir sus valores de compra y venta.

Así se está moviendo la moneda en el mercado. Foto: Getty Images

Entre los actores del mercado que evalúan a la hora de definir sus precios se encuentran bancos, otras casas de cambio, entre otros.