Cómo amanece el dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 29 de enero

Esta es la fluctuación del dólar en el mercado de profesionales del cambio.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 3:13 p. m.
Así se está moviendo la moneda en el mercado.
Así se está moviendo la moneda en el mercado. Foto: Adobe Stock

El dólar se ha movido de manera volátil durante los últimos meses en Colombia, lo que permitió que la moneda toque el precio mínimo de los $3.590, valor que no se veía desde 2021 y que llama la atención de inversionistas y ahorradores, además de viajeros, que buscan menores precios para aprovechar la rentabilidad que genera la divisa, ante una eventual alza.

Es por ello que muchos miran hacia las casas de cambio, que son establecimientos clave para la compra y venta de divisas, dado que permiten estas transacciones sin necesidad de hacer numerosos trámites o de llevar un sinfín de documentos. Sin embargo, estas tasas son distintas a las del mercado oficial. Aquí le contamos cómo se mueve en estos establecimientos.

Así se está moviendo la moneda en el mercado.
Así se está moviendo la moneda en el mercado. Foto: Getty IMAGES

Precio del dólar en casas de cambio para este jueves: así fluctúa

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 29 de enero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,588.28 y de venta de $3,724.66.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Tenga en cuenta aquí los precios de cada una de las ciudades principales:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6353,749114
Cali3,6103,760150
Cartagena3,4503,770320
Cúcuta3,6603,69535
Medellín3,5303,685155
Pereira3,6503,750100
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana.
Así se está moviendo la moneda en el mercado. Foto: El País

Si usted desea analizar los valores de la moneda por periodos de tiempo, tenga en cuenta los valores a continuación presentados:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Jueves 29 de enero de 20263588.283724.663665.97
Miércoles 28 de enero de 20263588.283724.663678.59
Martes 27 de enero de 20263597.243733.283676.02
Lunes 26 de enero de 20263600.693738.283637.88
Domingo 25 de enero de 20263600.693742.073637.88
Sábado 24 de enero de 20263602.413743.793637.88
Viernes 23 de enero de 20263603.793743.793630.33
Por su parte, si lo que desea es analizar la fluctuación de la divisa por establecimiento comercial, tenga en cuenta estos valores presentados en distintas casas de cambio del país.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,5503,760210
Amerikan Cash3,6503,73080
Cambios AG3,6303,760130
Cambios Kapital3,6503,72070
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6503,72070
El Cóndor Cambios3,5803,730150

Es importante tener en cuenta que las casas de cambio son establecimientos que fijan sus valores a partir de la ley de oferta y demanda y del comportamiento del mercado, lo que significa que no dependen de un precio o una entidad oficial para definir sus valores de compra y venta.

Ganar la lotería despierta sueños de lujo, pero la IA recomienda propiedades, fondos o experiencias enriquecedoras.
Así se está moviendo la moneda en el mercado. Foto: Getty Images

Entre los actores del mercado que evalúan a la hora de definir sus precios se encuentran bancos, otras casas de cambio, entre otros.

