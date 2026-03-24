Reportan importante incremento en el tráfico aéreo en Colombia en el inicio de 2026

Un importante incremento registró el tráfico aéreo en Colombia en el pasado mes de enero.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), se alcanzaron los 5.5 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 7,3% frente al mismo mes de 2025, reflejando una “dinámica positiva tanto en el segmento nacional como internacional”.

“El mercado doméstico mostró un crecimiento de 9,5% frente a enero de 2025 con la movilización de 3.1 millones de pasajeros en vuelos nacionales; cabe destacar que este aumento supera el observado en enero del año anterior, cuando este fue de 3,3%. Por su parte, el tráfico internacional registró 2.4 millones de pasajeros, con un crecimiento del 4,5%, confirmando el posicionamiento de Colombia como un destino atractivo en la región”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

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En cuanto a la operación aérea, la organización indicó que Avianca concentró el 41,9 % de participación, seguida por Latam Airlines con el 27 % y JetSmart, que continúa ganando representación con un crecimiento del +37,8 %.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), se alcanzaron los 5.5 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 7,3% frente al mismo mes de 2025, reflejando una “dinámica positiva tanto en el segmento nacional como internacional”. Foto: Guillermo Torres /Semana

En el segmento internacional, Avianca también mantuvo el liderazgo con el 47,1% de participación, mientras que aerolíneas como Copa–Wingo y Latam continúan ganando terreno en el mercado, concentrando cerca de una cuarta parte de la participación total entre ambas, que corresponde al 23,7 %.

Estos resultados se dan en un contexto en el que, durante 2025, el transporte aéreo movilizó más de 57.5 millones de pasajeros en Colombia, con un crecimiento moderado del 1,7 % frente a 2024 y con un mayor dinamismo en el segmento internacional, registrando un aumento del 6,1 %.

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Venta de tiquetes aéreos hacia Colombia tuvo importante incremento

La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia mantuvo una tendencia positiva durante 2025. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), se registraron 1.077.935 tiquetes vendidos durante los 12 meses del año.

“Vale la pena resaltar que en 2023 se registraron 895.655 tiquetes, lo que evidencia la continuidad de una tendencia al alza en el interés de los viajeros internacionales por visitar Colombia y en la consolidación del país como destino turístico en la región”, indicó la asociación.

Entre los países que más registraron compras de pasajes hacia Colombia se destaca Estados Unidos, que concentró el 37,8% del total. Le siguen México, con 11,3%; España, con 7,4%; Brasil, con 6,3% y Ecuador, con 5,7%, “evidenciando la importancia de estos mercados para el turismo receptivo y para el fortalecimiento del flujo de visitantes internacionales hacia el país”.

“Algunas ciudades del país presentaron variaciones significativas en la recepción de estos tiquetes. San Andrés fue el destino con mayor crecimiento, con un incremento de 25,6% y cerca de 39 mil tiquetes vendidos. Medellín también mostró un comportamiento destacado, con un aumento de 12,4% y aproximadamente 225 mil tiquetes. Por su parte, Cartagena registró un crecimiento de 6,2%, manteniéndose como uno de los destinos más demandados por los viajeros internacionales”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.