Estados Unidos

Trump amenaza a los controladores aéreos con sanciones si no se presentan a trabajar. Muchos no reciben sueldo hace mes y medio

Más de 2.000 vuelos fueron cancelados el fin de semana por escasez de personal en 40 aeropuertos.

Redacción Mundo
10 de noviembre de 2025, 7:31 p. m.
Trump amenazó a los controladores de tráfico aéreo que no se presenten a trabajar y a quienes pararon sus labores por falta de sueldo. | Foto: Getty Images

Este lunes 10 de noviembre, el presidente republicano, Donald Trump, le envió un mensaje por redes sociales a los controladores de tráfico aéreo para instarlos a que vuelvan a sus puestos de trabajo, después de que se conociera que se ha llegado a un acuerdo en el Congreso para finalizar el cierre de gobierno.

A través de su perfil en Truth Social, Trump aseguró que los empleados de dicho rubro que no vuelvan al trabajo “ahora mismo”, recibirán una “importante reducción de sueldo”.

La incertidumbre crece ante la posibilidad de que las interrupciones alcancen entre el 15% y el 20% de los vuelos la próxima semana.
Los controladores aéreos, sin recibir salario desde hace semanas, comienzan a ausentarse del trabajo, generando un efecto dominó en el tráfico aéreo nacional. | Foto: AP/Andres Kudacki

“Para aquellos controladores aéreos que fueron grandes patriotas y no se tomaron ningún día libre por la farsa del cierre del gobierno demócrata, recomendaré una bonificación de 10.000 dólares por persona por su distinguido servicio a nuestro país”, mencionó Trump, prometiendo prebendas para estos empleados.

Las amenazas a los controladores aéreos

Por su parte, Trump se refirió en un todo distinto a los controladores que se han ausentado de puesto ante la ausencia del pago de su salario.

Contexto: Aumentan presiones de los controladores de tráfico aéreo en EE. UU. por el cierre de gobierno: “Es inaceptable e insostenible”

En la siguiente parte del comunicado, el republicano sostuvo que “para aquellos que no hicieron más que quejarse y se tomaron días libres, a pesar de que todos sabían que se les pagaría completamente en breve, no estoy de acuerdo con ustedes”.

La torre de control es crucial para el buen desarrollo de la operación aérea. | Foto: Getty Images

“No dieron un paso al frente para ayudar a los EE.UU. contra el ataque demócrata que solo buscaba perjudicar a nuestro país”, agregó el mandatario.

Tendrán una mancha en su expediente, al menos para mí. Si desean dejar el servicio próximamente, no duden en hacerlo, ¡sin ningún tipo de pago ni indemnización! Serán rápidamente reemplazados por verdaderos patriotas, quienes harán un mejor trabajo con el equipo de última generación, el mejor del mundo, que estamos en proceso de adquirir“, enfatizó Trump ante la aparente molestia con los trabajadores.

Los controladores son clave para la operación aérea

Los controladores del tráfico aéreo son indispensables para que los miles de vuelos domésticos e internaciones puedan gestionarse de forma segura.

Contexto: La contundente exigencia del líder de los controladores aéreos al gobierno de Estados Unidos: “Terminen el cierre hoy”

Estas personas controlan las frecuencias y dan indicaciones importantes a los pilotos para el aterrizaje y el despegue.

Ante el cierre de gobierno, el fin de semana del 8 de noviembre tuvieron que ser cancelados alrededor de 2.000 vuelos por la escasez de personal, y las demoras.

Aunque el cierre de gobierno se levante próximamente, expertos sostienen que la normalización de las operaciones no será de inmediato.

