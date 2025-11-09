Suscribirse

Senadores de Estados Unidos llegan a un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno

A falta del anuncio oficial se habría llegado a un acuerdo bipartidista.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

10 de noviembre de 2025, 1:24 a. m.
Hay preocupación en el sector público de Estados Unidos por inminente cierre del Gobierno (imagen referencia del Capitolio).
Senadores lograrían acuerdo para poner fin al cierre del Gobierno. | Foto: Getty Images /narvikk

En la tarde del domingo, 9 de noviembre de 2025, las principales cadenas de noticias de Estados Unidos anunciaron un principio de acuerdo en el Senado, para poner fin al cierre del gobierno, que ha paralizado algunos servicios públicos durante un período récord de 40 días.

“A nivel colectivo, cientos de millones de estadounidenses, una mayoría de la población, reciben algún tipo de prestación del gobierno”, dijo Forrest V. Morgeson III.
Los senadores llegaron a un acuerdo entre legisladores republicanos y demócratas. | Foto: AP

Fox News señaló que “el acuerdo fue negociado por los senadores Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, así como por varios senadores republicanos, y que hay suficientes miembros del caucus demócrata a favor del acuerdo”.

Contexto: El cierre de gobierno de Estados Unidos rompe el récord del más largo de la historia: ¿cuáles son sus consecuencias?

Hay que recordar que el cierre del gobierno se produjo hace 40 días, causando diversas medidas en Estados Unidos que pusieron en jaque la continuidad de proyectos fundamentales para la nación.

Se debe añadir que el cierre del gobierno en Estados Unidos es una medida mediante la cual se dejan de prestar los principales servicios en la nación, excepto aquellos considerados fundamentales para la continuidad del país.

¿Cómo fue el proceso de negociación?

Las primeras informaciones señalan que las negociaciones llegaron a buen puerto tras una serie de acuerdos bipartidistas para financiar al gobierno hasta el 30 de enero y discutir en los próximos días proyectos relacionados con la salud asequible.

El presidente de Estados Unidos señaló a los medios de comunicación que el cierre del gobierno estaría llegando a su fin y que se conocerían más detalles en los próximos días.

Parece que nos acercamos al final del cierre del gobierno. Lo sabrán muy pronto”, destacó Trump.

Otro de los puntos fundamentales del acuerdo giraría en torno a la revisión de las medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump, en relación con los despidos masivos de funcionarios federales y los mecanismos de protección para evitar estas acciones en el futuro.

Junto a esto, los acuerdos alcanzados irían de la mano de nuevos proyectos de financiación, que ayudarían a la manutención de agencias clave de Estados Unidos.

Contexto: ‘Shutdown’ en EE. UU.: el cierre del gobierno deja a turistas y alumnos en la calle

CNN destaca que dentro del paquete de medidas estarían incluidas mejoras a los esquemas de seguridad para los miembros del Congreso y las fuerzas de seguridad que ejercen en el recinto.

Sin embargo, se señala que algunos puntos del acuerdo aún estarían en discusión, para lograr solventar el traumatismo generado en las últimas semanas.

¿Cuáles fueron las principales afectaciones del cierre del gobierno?

En primer lugar, las ayudas alimentarias con las que cuenta la nación se vieron gravemente afectadas. Hace algunos días, el presidente Trump señaló que las mismas dependían en gran medida de la reapertura del gobierno.

Pasajeros atrapados en aeropuertos ante cancelación inesperada de vuelos
Pasajeros atrapados en aeropuertos ante cancelación inesperada de vuelos | Foto: Getty Images/Glowimages RF

Además, el sector aéreo sufrió la cancelación de miles de vuelos programados, lo que generó fuertes traumatismos y retrasos en las rutas nacionales e internacionales con base en Estados Unidos.

Las estimaciones de los medios norteamericanos destacan que más de 750.000 personas fueron afectadas tanto en su empleo como en sueldo por el cierre del gobierno.

