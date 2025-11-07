Suscribirse

Estados Unidos

¿Viaja a EE. UU. los próximos días?: Gobierno aclara qué pasará con los vuelos internacionales ante el cierre federal

Cientos de viajes fueron cancelados el viernes, e irán aumentando con el paso de los días.

Redacción Mundo
8 de noviembre de 2025, 3:30 a. m.
EE.UU.
El Gobierno asegura que los vuelos internacionales no se verán afectados. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

El Gobierno de Estados Unidos anunció esta semana la reducción de operaciones en al menos 40 aeropuertos del país, lo que afecta cientos de vuelos que serán cancelados desde este viernes, 7 de noviembre, y durante todo el fin de semana.

Sin embargo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró a la prensa que los vuelos internacionales no se verán afectados por la medida, que hace parte de las consecuencias del cierre de gobierno, que ya superó un mes —el más largo de la historia del país—.

“Los vuelos internacionales no serán afectados. Tenemos tratados internacionales que debemos respetar. Debido a esos acuerdos, no voy a afectar a los vuelos internacionales”, dijo el funcionario a los periodistas desde el aeropuerto Ronald Reagan, en Washington D. C., este viernes.

El secretario de Transporte Sean Duffy, quien anunció la reapertura del contrato lunar de 2.900 millones.
El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy. | Foto: DW

En aquel aeropuerto hubo al menos 132 vuelos cancelados este día.

Contexto: ¿Tiene un vuelo con Spirit Airlines?: Esto es lo que debe saber sobre vuelos cancelados tras el cierre de gobierno

Y agregó que hay países que “están esperando que Estados Unidos incumpla los acuerdos para poder reducir los vuelos estadounidenses”, pero que aquello no va a ocurrir.

La reducción de operaciones aéreas se debe a que el Congreso no logró acordar el presupuesto para el nuevo año fiscal, que inició el pasado 1 de octubre, por lo que se cerró el gobierno, lo que quiere decir que los fondos de la nación irán destinados a programas vitales.

Desde entonces, se ha suspendido cientos de empleados y controladores aéreos de varios aeropuertos alrededor del país, provocando retrasos en los vuelos, accidentes y cancelaciones masivas.

Caos aéreo USA, cancelación vuelos estados unidos
Cientos de viajes fueron cancelados el viernes 7 de noviembre. | Foto: AP

Las reducciones de as operaciones anunciadas por el Gobierno iniciaron este viernes con el 4 %, y aumentarán un 2 % cada día hasta completar el 10 % al cabo de una semana. Lo anterior causa la cancelación de hasta 1.800 vuelos, de acuerdo con un análisis de la empresa de datos de aviación, Cirium.

Contexto: United Airlines devolverá el dinero a pasajeros que decidan no volar durante el cierre del Gobierno de EE. UU.

La situación ocurre en medio de planes de vacaciones de miles de estadounidenses, a días de la celebración del Día de Acción de Gracias y próximos a las vacaciones de final de año. Por lo anterior, la medida ha desatado controversia de los demócratas, quienes aseguran que se trata de una movida política para presionar a que el Congreso acuerde un presupuesto lo más pronto posible.

x
El cierre de gobierno cumplió 38 días, el más largo de la historia del país. | Foto: Getty Images

Un portavoz del Departamento de Transporte aseguró que “nuestra reducción del 10 % es una decisión basada en datos, tomada por expertos en seguridad no políticos de la Administración Federal de Aviación (FAA), quienes basaron su decisión en la presión que nuestro sistema está experimentando actualmente”, en entrevista con New York Post.

Contexto: ¿Qué hacer si su vuelo se retrasa o es cancelado por el cierre de Gobierno en EE. UU.?

“Tiempos sin precedentes requieren acciones sin precedentes. Continuaremos evaluando los datos y adaptándonos según sea necesario”, complementó.

Estados UnidosVuelos

