En Estados Unidos, cientos de vuelos serán cancelados, varios aeropuertos importantes serán cerrados y algunas aerolíneas suspenderán sus servicios debido al cierre del gobierno que ya cumplió un mes.

El 1 de octubre de este año se cerró el gobierno federal como consecuencia de que el Congreso no logró acordar un presupuesto para este año fiscal, por lo que los fondos de Estados Unidos se enfocan ahora en los programas y servicios de vitalidad, lo que afecta, entre otras cosas, el funcionamiento normal de los aeropuertos, al recortar personal de las instalaciones.

Al menos 40 aeropuertos serán afectados por el cierre de gobierno. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Desde entonces, se ha registrado retrasos en los vuelos, cancelaciones masivas e incluso accidentes aéreos, que se le atribuyen a la escasez de controladores de los aeropuertos, quienes regulan el tráfico de aviones y previenen incidentes tanto en el aire como en las instalaciones terrestres.

Por lo anterior, se prevé que las cancelaciones masivas de vuelos inicien el viernes 7 de noviembre, luego de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunciara la reducción del 10 % de las operaciones en 40 aeropuertos del país.

Ante la situación, las aerolíneas se han apresurado para pronunciarse al respecto y detallar los vuelos que serán afectados, para que los viajeros tengan en cuenta la información y puedan cambiar sus planes de viaje o pedir el reembolso de los tiquetes.

Algunas aerolíneas ofrecen devolver el dinero a las personas afectadas. | Foto: agencia 123rf

Por su parte, Spirit Airlines, aseguró este jueves que está monitoreando de cerca la situación tras el anuncio del Gobierno, y que trabaja para minimizar las afectaciones para sus usuarios.

“Los viajeros con planes de viaje afectados serán notificados sobre sus opciones, incluyendo un reembolso”, se lee en el comunicado que publicó la compañía aérea en sus redes sociales el 6 de noviembre, y luego agregó que la aerolínea espera operar la mayoría de sus vuelos.

“Los viajeros pueden verificar el estado de sus vuelos en Spirit.com”, complementa el informe.

Así las cosas, las personas deben estar atentas a sus correos, además de las actualizaciones en las páginas oficiales de cada aerolínea, debido a que estas notificarán sobre los cambios en las próximas horas.

Durante el viernes 7 de noviembre, y el finde semana, los viajeros recibirán actualizaciones de sus vuelos. | Foto: AP

Sin embargo, es importante tener en cuenta los principales aeropuertos que se verán afectados a partir de este viernes: