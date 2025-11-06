Estados Unidos
¿Tiene un vuelo con Spirit Airlines?: Esto es lo que debe saber sobre vuelos cancelados tras el cierre de gobierno
A finales de esta semana, decenas de aeropuertos recortarán sus operaciones, afectando cientos de vuelos y millones de personas que tenían viajes programados.
En Estados Unidos, cientos de vuelos serán cancelados, varios aeropuertos importantes serán cerrados y algunas aerolíneas suspenderán sus servicios debido al cierre del gobierno que ya cumplió un mes.
El 1 de octubre de este año se cerró el gobierno federal como consecuencia de que el Congreso no logró acordar un presupuesto para este año fiscal, por lo que los fondos de Estados Unidos se enfocan ahora en los programas y servicios de vitalidad, lo que afecta, entre otras cosas, el funcionamiento normal de los aeropuertos, al recortar personal de las instalaciones.
Desde entonces, se ha registrado retrasos en los vuelos, cancelaciones masivas e incluso accidentes aéreos, que se le atribuyen a la escasez de controladores de los aeropuertos, quienes regulan el tráfico de aviones y previenen incidentes tanto en el aire como en las instalaciones terrestres.
Por lo anterior, se prevé que las cancelaciones masivas de vuelos inicien el viernes 7 de noviembre, luego de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunciara la reducción del 10 % de las operaciones en 40 aeropuertos del país.
Ante la situación, las aerolíneas se han apresurado para pronunciarse al respecto y detallar los vuelos que serán afectados, para que los viajeros tengan en cuenta la información y puedan cambiar sus planes de viaje o pedir el reembolso de los tiquetes.
Por su parte, Spirit Airlines, aseguró este jueves que está monitoreando de cerca la situación tras el anuncio del Gobierno, y que trabaja para minimizar las afectaciones para sus usuarios.
“Los viajeros con planes de viaje afectados serán notificados sobre sus opciones, incluyendo un reembolso”, se lee en el comunicado que publicó la compañía aérea en sus redes sociales el 6 de noviembre, y luego agregó que la aerolínea espera operar la mayoría de sus vuelos.
“Los viajeros pueden verificar el estado de sus vuelos en Spirit.com”, complementa el informe.
Así las cosas, las personas deben estar atentas a sus correos, además de las actualizaciones en las páginas oficiales de cada aerolínea, debido a que estas notificarán sobre los cambios en las próximas horas.
Sin embargo, es importante tener en cuenta los principales aeropuertos que se verán afectados a partir de este viernes:
- Aeropuerto Internacional Ted Stevens de Anchorage (ANC)
- Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL)
- Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS)
- Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington (BWI)
- Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT)
- Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky (CVG)
- Aeropuerto Love Field de Dallas (DAL)
- Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA)
- Aeropuerto Internacional de Denver (DEN)
- Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW)
- Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit (DTW)
- Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR)
- Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale/Hollywood (FLL)
- Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye de Honolulu (HNL)
- Aeropuerto William P. Hobby de Houston (HOU)
- Aeropuerto Internacional Dulles de Washington (IAD)
- Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston (IAH)
- Aeropuerto Internacional de Indianápolis (IND)
- Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York (JFK)
- Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas (LAS)
- Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX)
- Aeropuerto LaGuardia de Nueva York (LGA)
- Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO)
- Aeropuerto Internacional Midway de Chicago (MDW)
- Aeropuerto Internacional de Memphis (MEM)
- Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)
- Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul (MSP)
- Aeropuerto de la Bahía de San Francisco de Oakland (OAK)
- Aeropuerto Internacional de Ontario (ONT)
- Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD)
- Aeropuerto Internacional de Portland (PDX) en Oregón
- Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL)
- Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor (PHX)
- Aeropuerto Internacional de San Diego (SAN)
- Aeropuerto Internacional Muhammed Ali de Louisville (SDF)
- Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma (SEA)
- Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO)
- Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (SLC)
- Aeropuerto de Teterboro (TEB)
- Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA)